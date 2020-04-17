Uluslararası Basın Enstitüsü: Pandemi sansüre bahane olmamalı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Kovid-19 sürecinde dünyada yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerinin istatistiklerini yayımladı. Koronavirüs sürecinde bağımsız haber akışının her zamankinden daha önemli olduğunu ifade eden IPI, hükümetleri bağımsız haber organlarının süreçteki önemli rolünü tanımaya çağırdı.

“Kovid-19 için alınan acil durum önlemleri basın özgürlüğünü azaltmak için kullanılmamalı” diyen IPI, pandeminin haberleri ve bilgileri sansürlemek veya medya özgürlüğüne karşı düzenlemeler uygulamak için bir bahane olarak kullanılamayacağını söyledi.

Konuyla ilgili daha önce bir açıklama yapan IPI İcra Direktörü Barbara Trionfi, “Bağımsız haberlerin serbest akışı bu durumda her zamankinden daha önemli. Bağımsız haber organları halkı hem virüs konusunda bilgilendirme hem de açık diyalog sürdürmede etkin rol oynuyor. Dezenformasyon çağında halkın güvenebileceği haberlere ihtiyacı var. Bu aşamada hükümetlerin Kovid-19 ile mücadelede bağımsız medyanın çalışmalarını desteklemesi kritik önem taşıyor” demişti.

Trionfi ayrıca, yetkililerin mevcut durumu aşmak için ifade özgürlüğü baskılama potansiyeli konusunda açık bir endişe duyduğunu ifade etti.

“Kovid-19: Bölgelere göre medya özgürlüğü ihlallerinin sayısı” başlığıyla yayınlanan istatistiklerde 113 ihlal saptandı.

Tutuklama / Gözaltı: Asya ve Pasifik 8, Amerika 2, Avrupa 10, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 3, Afrika 8

Bilgiye erişim kısıtlamaları: Asya ve Pasifik 4, Amerika 3, Avrupa 4, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 2

Sansür: Asya ve Pasifik 6, Amerika 1, Avrupa 6, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 5, Afrika 2

Asparagas haberlere karşı aşırı sıkı tedbirler: Asya ve Pasifik 2, Amerika 3, Avrupa 4, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 1

Sözlü veya fiziksel saldırı: Asya ve Pasifik 6, Amerika 8, Avrupa 11, Afrika 14

TÜRKİYE'DEKİ İHLALLER

İstatistikleri detaylandıran IPI, Türkiye'den RTÜK'ün FOX TV, TELE 1, Halk TV ve Haber Global'e verdiği idari para cezaları ve yayın durdurma cezalarına yer verdi.

Raporda ayrıca 3 Nisan'da attığı tweet nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Hakan Aygün'e ve Mardin Devlet Hastanesi'ne ilişkin haberi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Ahmet Kanbal'a yer verildi. (MEDYA SERVİSİ)

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