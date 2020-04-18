İşçi, rızası olmadan yıllık izne çıkarılabilir mi? | Dr. Murat Özveri yanıtlıyor
Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, koronavirüs önlemleri çerçevesindeki uygulamalar sonrası işçilerin karşılaştığı sorunlara dair yanıtlar veriyor.
17 Nisan 2020 20:39Son Güncellenme Tarihi: 18 Nisan 2020 19:56
Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, "Adaletin İş Yüzü"nde işçilerden gelen soruları yanıtlıyor.
Hasret Gültekin Kozan en çok merak edilen soruları yöneltiyor, Dr. Murat Özveri yanıtlıyor.
- Sokağa çıkma yasağının işçi ücreti üzerindeki etkisi nedir? Bu nedenle işe gidemeyen işçi ücrete hak kazanabilir mi?
Sokağa çıkma yasağı, iş yasası açısından işçiler için bir zorlayıcı nedendir. Zorlayıcı nedenle çalışamayan işçi yarım ücreti hak eder. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ile işe gidemeyen işçilerin ücreti 1 haftayla sınırlı olmak üzere yarım ücret olarak ödenir.
- Sokağa çıkma yasağına rağmen işveren işçiyi çalışmaya zorlayabilir mi?
Zorlayabilmesi için ya da çalıştırabilmesi için sokağa çıkma yasağında çalışabilir ya da çalışması gerekir bir işyeri olduğuna ilişkin mülkü amirliklerden izin alması gerekir. Gelen haberlerde mülkü amirliklerin bu izni hemen her başvuran işyerlerine verdiğini görüyoruz. Oysa sokağa çıkma yasağının temel mantığına aykırı bir uygulama bu. Zorunlu olan yani sokağa çıkılmaması nedeniyle evde yaşayan insanların zorunlu gereksinimlerinin dışındaki işyerlerinin tamamının durdurulması lazım. Bu durdurmanın mantığına aykırı bir şekilde valilik ya da kaymakamlıkların izinler verdiğini görüyoruz. Eğer böyle bir izin almışsa işveren, işçi bu izne uyup gitmek zorunda, aykırısı devamsızlık olur. Geçerli başka bir nedeni varsa işçilerin o ayrı. Ancak bu izinlerin verilmesinde de itiraz edilmelidir. Her başvurana izin verilen bir durum üzerinden sokağa çıkma yasağının amacına uygun bir şekilde uygulamamanın hiçbir mantığı yoktur. Ama bu itirazlardan sonra da mülkü amirlikler böyle bir izni veriyor ve işyeri açılıyorsa artık işçinin sorunu olmaktan çıkmaktadır.
- İşçi onay vermeden yıllık izne çıkarılabilir mi? Virüs, sokağa çıkma yasağı vb. nedenlerle işe gidilemeyen günler yıllık izin süresinden düşülür mü?
Yıllık iznin ne zaman kullanacağını belirleme hakkı, işverenin yönetim hakkı kapsamına giren bir konudur Yargıtay işverenin bu konudaki yönetim hakkını oldukça geniş yorumlamaktadır. Dolayısıyla işçinin rızası alınmaksızın da işveren işçiyi yıllık izne çıkartabilir.
Yıllık izinle çakışması mümkün olmayan ve yasada belirtilen belli süreler var. Örneğin işçinin yıllık izindeyken rahatsızlanması ve dolayısıyla geçici iş göremezlik dereceleri, işçiye verilen ihbar önerileri yıllık izinle örtüşemez. Buradan hareketle bir yorum yaptığımızda, sokağa çıkma yasağı gibi işçinin iradesinin dışında hareket etmesini engelleyen sürelerin de tıpkı geçici iş göremezlik ödeneği gibi yıllık izinle örtüştürülmemesi, bu sürenin yıllık izne eklenmesi gerektiği düşüncesindeyim.
(Kocaeli/EVRENSEL)
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