İşçi, rızası olmadan yıllık izne çıkarılabilir mi? | Dr. Murat Özveri yanıtlıyor

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Filyasyonda başarı değil, gecikme var

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Eğer bir fabrikada bir kişi Kovid-19 pozitif tanı almış ve onun temasta bulunduğu insanlar hâlâ işe gidip geliyorlarsa o zaman filyasyondan söz edilemez.