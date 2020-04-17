Dr. Murat Özveri yanıtlıyor: Yasak yüzünden işe gidemeyen işçi ücretini alabilir mi?

Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, "Adaletin İş Yüzü"nde işçilerden gelen soruları yanıtlıyor.

Hasret Gültekin Kozan en çok merak edilen soruları yöneltiyor, Dr. Murat Özveri yanıtlıyor.

Sokağa çıkma yasağının işçi ücreti üzerindeki etkisi nedir? Bu nedenle işe gidemeyen işçi ücrete hak kazanabilir mi?

Sokağa çıkma yasağı, iş yasası açısından işçiler için bir zorlayıcı nedendir. Zorlayıcı nedenle çalışamayan işçi yarım ücreti hak eder. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ile işe gidemeyen işçilerin ücreti 1 haftayla sınırlı olmak üzere yarım ücret olarak ödenir.

(Kocaeli/EVRENSEL)

17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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