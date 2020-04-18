  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA Web TV Video Haberler

    • Dr. Murat Özveri yanıtlıyor: Yasağa rağmen işveren işçiyi çalışmaya zorlayabilir mi?

    Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, işçilerden gelen soruları yanıtlıyor.

    17 Nisan 2020 20:39
    Son Güncellenme Tarihi: 18 Nisan 2020 10:53
    Paylaş

    Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, "Adaletin İş Yüzü"nde işçilerden gelen soruları yanıtlıyor.

    Hasret Gültekin Kozan en çok merak edilen soruları yöneltiyor, Dr. Murat Özveri yanıtlıyor.

    1. Sokağa çıkma yasağının işçi ücreti üzerindeki etkisi nedir? Bu nedenle işe gidemeyen işçi ücrete hak kazanabilir mi?

      Sokağa çıkma yasağı, iş yasası açısından işçiler için bir zorlayıcı nedendir. Zorlayıcı nedenle çalışamayan işçi yarım ücreti hak eder. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ile işe gidemeyen işçilerin ücreti 1 haftayla sınırlı olmak üzere yarım ücret olarak ödenir.
    2. Sokağa çıkma yasağına rağmen işveren işçiyi çalışmaya zorlayabilir mi?
      Zorlayabilmesi için ya da çalıştırabilmesi için sokağa çıkma yasağında çalışabilir ya da çalışması gerekir bir işyeri olduğuna ilişkin mülkü amirliklerden izin alması gerekir. Gelen haberlerde mülkü amirliklerin bu izni hemen her başvuran işyerlerine verdiğini görüyoruz. Oysa sokağa çıkma yasağının temel mantığına aykırı bir uygulama bu. Zorunlu olan yani sokağa çıkılmaması nedeniyle evde yaşayan insanların zorunlu gereksinimlerinin dışındaki işyerlerinin tamamının durdurulması lazım. Bu durdurmanın mantığına aykırı bir şekilde valilik ya da kaymakamlıkların izinler verdiğini görüyoruz. Eğer böyle bir izin almışsa işveren, işçi bu izne uyup gitmek zorunda, aykırısı devamsızlık olur. Geçerli başka bir nedeni varsa işçilerin o ayrı. Ancak bu izinlerin verilmesinde de itiraz edilmelidir. Her başvurana izin verilen bir durum üzerinden sokağa çıkma yasağının amacına uygun bir şekilde uygulamamanın hiçbir mantığı yoktur. Ama bu itirazlardan sonra da mülkü amirlikler böyle bir izni veriyor ve işyeri açılıyorsa artık işçinin sorunu olmaktan çıkmaktadır.

    (Kocaeli/EVRENSEL)

    17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

    Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Almanya’da otomobil tekelleri yeniden üretim hazırlığı yapıyorlar
    SONRAKİ HABER

    Renault üretime 27 Nisan’da başlayacağını duyurdu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadelede ‘kâr-zarar hesabı’ yapıldığının itirafıdır!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Salgını Kovid-19 değil insan yazar

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    ‘Akşam üstü talimat veren sayın Cumhurbaşkanım’ aynı gün uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağını hiç hesap etmedi mi?..

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Şimdi niçin susarlar ki?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Hafter’in Şam’daki temsilciliği

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    İyi olmak bizi kurtarmayacak!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    14 yaşında Amerika şampiyonu olan Bobby Fischer

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Koronavirüs gölgesinde 5G fırsatçılığı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık

    Cam işçisi yazdı: Evde kalınca işçiler hem ücretlerinden oldular hem de evdeki harcamalarını karşılamak zorundaydılar. Yani kısacası ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlandık.

    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor
    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

    İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor.

    Türkiye'de internetin 27. yaşı, erişim engellerinin gölgesinde kutlanıyor
    Türkiye'de internetin 27. yaşı, erişim engellerinin gölgesinde kutlanıyor

    CHP'li Onursal Adıgüzel, bu yıl 12-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan İnternet Haftası’nda Türkiye’nin internet karnesini açıkladı.

    Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi
    Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi

    Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kovid-19'a yakalanan sağlık emekçilerine dair sarf ettiği "Kendilerini korumadılar, bize yük oldular" sözlerinin ardından özür diledi.

    Norveç'te cep telefonları için "bulaşmayı durdur" uygulaması
    Norveç'te cep telefonları için "bulaşmayı durdur" uygulaması

    Norveç'te okulların bir bölümü önümüzdeki hafta açılacak. Hükümetin hazırladığı bir cep telefonu uygulamasının ise "bulaşmayı azaltacağı" ileri sürülüyor.

    Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi
    Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

    HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tahliye talepli itirazı "Kesin karar" denilerek reddedildi. HDP eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da tahliye talebi reddedilmişti.

    Cumartesi Anneleri, yaklaşan 23 Nisan öncesi kaybedilen çocukları hatırlattı
    Cumartesi Anneleri, yaklaşan 23 Nisan öncesi kaybedilen çocukları hatırlattı

    Cumartesi Anneleri, 786'ncı hafta açıklamalarında yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle gözaltında kaybedilen çocukları hatırlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Dr. Murat Özveri yanıtlıyor: Yasağa rağmen işveren işçiyi çalışmaya zorlayabilir mi?
    Dr. Murat Özveri yanıtlıyor: Yasağa rağmen işveren işçiyi çalışmaya zorlayabilir mi?

    Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, işçilerden gelen soruları yanıtlıyor.

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık

    Cam işçisi yazdı: Evde kalınca işçiler hem ücretlerinden oldular hem de evdeki harcamalarını karşılamak zorundaydılar. Yani kısacası ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlandık.

    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor
    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

    İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor.

    Tunç Soyer: Mazot belediyeye yüzde 18, lüks yatlara yüzde 1 KDV ile veriliyor
    Tunç Soyer: Mazot belediyeye yüzde 18, lüks yatlara yüzde 1 KDV ile veriliyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle kriz belediyeciliği uyguladıklarını belirten Tunç Soyer, "Mazot lüks yatlara yüzde 1 KDV ile verilirken biz yüzde 18 KDV ile alıyoruz. Belediyeler zor durumda” dedi.

    Emek Partisi Aydın İl Örgütü: İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor
    Emek Partisi Aydın İl Örgütü: İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor

    Fabrikaların hafta sonu sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmasını eleştiren EMEP Aydın İl Örgütü, “İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor” diyerek işçi danışma hattı kurduklarını duyurdu.

    Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak
    Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak

    Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan emekçiler, koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarını dile getirerek, "Savunmasız insana müdahale etmek kolay, asıl patronlara müdahale edilmeli" dedi.

    Öğretmen mektubu: Sanattan uzaklaştırılan eğitim sisteminde mücadele ediyoruz
    Öğretmen mektubu: Sanattan uzaklaştırılan eğitim sisteminde mücadele ediyoruz

    "Eğitim ve öğretim kavramlarının içlerinin boşaltıldığı, gün geçtikçe sanattan ve bilimsellikten uzaklaştırılan bu eğitim sisteminde mücadele etmeye çalışıyoruz."