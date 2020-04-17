Tarihçi Orhan Koloğlu hayatını kaybetti

Tarihçi Orhan Koloğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeğeni müzisyen ve gazeteci Sina Koloğlu tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada "ORHAN KOLOĞLU'NU KAYBETTİK. Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı... Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'nıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan. Huzur içinde uyu amca" ifadelerini kullandı.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), Basın Şeref Kartı ve 2000 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (200) sahibi gazeteci, yazar, basın tarihçisi Orhan Koloğlu'nun vefatı üzerine yayımladığı başsağlığı mesajında "Gazeteci, yazar ve basın tarihçisi olarak çok uzun yıllar başarıyla hizmet veren Orhan Koloğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. TGC’ye ve Basın Müzesi’ne de büyük katkı sağlayan Orhan Koloğlu’nu hiç unutmayacağız. Orhan Koloğlu’nun ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?

1929’da Konya doğan Orhan Koloğlu, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Strasbourg Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlayan Koloğlu, 1947 yılında gazeteciliğe başladı. Orhan Koloğlu, farklı gazetelerde, muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1964’te basın ataşesi olarak Roma, Karaçi, Paris, Londra ve Beyrut’ta görev yapan Koloğlu, Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı. Orhan Koloğlu, 1974 ve 1978-1979’da Basın Yayın Genel Müdürü oldu. 1978’den itibaren, değişik üniversitelerin tarih ve iletişim fakültelerinde dersler verdi. Libya Al Fateh Üniversitesi’nde doçent olarak çalıştı. Orhan Koloğlu’nun tarih ve sosyal bilimler konularında yayımlanmış 52 kitabı bulunuyor. Koloğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Yunus Nadi, Afet İnan sosyal araştırma ödüllerini kazandı. (MEDYA SERVİSİ)