18 Nisan 2020 04:47

Varlık Fonu denetim raporu komisyon üyelerinden gizlenmiş

Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının Meclis Başkanlığına sunulduğu, ancak komisyon üyelerinden gizlendiği ortaya çıktı.

TBMM fotoğrafı

Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının Meclis Başkanlığına sunulduğu, ancak komisyon üyelerine raporların verilmediği ortaya çıktı. Türkiye Varlık Fonu’nun Ekim 2019’da yapılması gereken 2018 yılı denetiminin, raporları uzunca bir süredir TBMM Başkanlığına sunulmaması nedeniyle tartışılıyordu. Ancak denetim raporlarının 13 Mart 2020’de sunulduğu, buna karşın bir aydır Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığınca komisyon üyelerinden bile gizlendiği öğrenildi.

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel “Neredeyse bütün varlıklarımızın parçası haline getirildiği bir şirketten bahsediyoruz. Bu şirketin denetiminin şeffaf ve tüm yurttaşlarımızın erişebileceği bir müzakereyle yapılabiliyor olması çok önemlidir. Kendisini şirketin ve yürütmenin başı için siper eden bir yasama organı görüntüsünü kabullenmemiz mümkün değildir. Bu denetimin bir an önce yapılması gerekiyor” dedi.

    13 MART’TA TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞ

    Özel, kanunen Türkiye Varlık Fonu’nun 2018 denetiminin 2019 ekim ayında yapılması gerektiğini ancak denetim raporlarının, şirketin içinde bulunduğu konsolidasyon süreci bahane edilerek TBMM Başkanlığına sunulmadığını belirtti. Özel, şunları kaydetti:

    “Türkiye Varlık Fonunun denetim raporları sürecinin kanuna aykırı olarak uzaması nedeniyle TBMM Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığına yönelttiğim soru önergelerine gelen yanıtlardan, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin 2018 yılı mali tabloları ve faaliyetleriyle ilgili denetim raporunun 13 Mart 2020 günü TBMM Başkanlığına sunulduğu, bu raporların 16 Mart 2020 günü de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına iletildiği anlaşılmaktadır.

    Denetim raporlarının 13 Mart 2020’de sunulduğu, buna karşın 1 aydır Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığınca komisyon üyelerine bile sunulmayarak gizlendiği ortaya çıktı. Komisyon Başkanı, geçtiğimiz günlerde bu şirketin denetiminin yapılması noktasında komisyonun toplanmasına ilişkin partimizin komisyon üyelerince gelen talebi ‘koronavirüs salgını’ bahanesiyle geri çevirdi. Ancak koronavirüs salgını gerekçesiyle denetimi yapılamayan Varlık Fonu’na muafiyetler öngören kanun teklifi çarşamba günü apar topar, kamuoyunun önünde tartışılma fırsatı bile verilmeden saatler içinde komisyonda görüşüldü.

    KENDİSİNİ SİPER EDEN BİR YASAMA ORGANI

    Bu durum, iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki denetim raporlarının bu süre içinde komisyon üyelerimizden bile gizlenmesini, şirketin denetimden kaçırılmak istendiğinin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Neredeyse bütün varlıklarımızın parçası haline getirildiği bir şirketten bahsediyoruz. Milletin birikimleri üzerinden yurt dışından aldığı borçlarla yandaş müteahhitleri kurtarma aracına dönüşen fon, yine milletten kaçırılıyor. Bu sürece ilişkin yaşadıklarımızı, tek adam rejiminin, bünyesinde Türk Hava Yollarını, Türk Telekomu, Ziraat Bankasını, Halkbankı, Türkiye Petrollerini, BOTAŞ’ı, PTT’yi, Türksat’ı, Borsa İstanbulu, Milli Piyangoyu, TCDD’yi, Türkiye Denizlik İşletmelerini, Eti Madeni, Kayseri Şeker Fabrikasını, ÇAYKUR’u ve mülkiyeti hazineye ait bazı taşınmazları barındıran devasa bir şirketi denetimden kaçırma isteği olarak yorumluyoruz."

    Fotoğraf: DHA

    ‘YANDAŞ ŞİRKETLERİ’ KURTARMA DÜZENLEMESİ

    TBMM Genel Kurulunun koronavirüs tatiline başlamadan önce kabul edilen son yasa teklifinde başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, ülkenin en büyük kamu kurumlarını bünyesinde bulunduran ve denetim raporları Varlık Fonu ile ilgili önemli düzenlemeye imza atıldı.

    TBMM fotoğrafı

    Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

    Yasaya göre, fon, ekonomik olarak zor durumdaki stratejik şirketlerin çoğunluk hissesini Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerinden muaf tutularak devralabilecek. Bu yolla bu şirketlere nakit aktarımı yapılacak.

    CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, torba yasa ile Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) istediği şirketi satın alıp, ortak olacak düzenlemenin amacının, iktidarın ‘yandaş şirketler’i kurtarmak olduğunu dile getirdi. Toprak, Türkiye Varlık Fonu’na verilen imkanların, ülkenin bağımsızlığı ve geleceği adına büyük tehlike ve tehdit olduğunu söyledi.

    YAPACAĞI İŞLEMLER İÇİN HESAP VERMEYECEK

    Toprak konuyla ilgili şöyle dedi: "TVF’ye üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına kontrolünü sağlayacak işlemlerde yasanın ‘Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması’ başlıklı maddesinden de muafiyet getirildi. Yani TVF Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda dilediği şirketlere ortak olacak, hisse alacak, sermaye koyacak, satın alacak, devralacak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun küçük hissedarları, ortakları koruyan hükümlerinden imtiyazlı şekilde muaf olacak. Yapacağı işlemler için hesap vermeyecek, denetlenmeyecek." (HABER MERKEZİ)

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