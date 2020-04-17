Evrensel'i sokağa çıkma yasağı boyunca e-gazete formatında ücretsiz okuyabilirsiniz

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle basılı gazete dağıtımında sorunlar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta pek çok gazetenin büyük kentlerde dağıtımının yapılamaması üzerine Basın İlan Kurumu, baskı şartını mücbir sebep kapsamına alarak kaldırdı.

Dfağıtımda yaşanan sorunlar nedeniyle Evrensel de bu hafta baskıya girmeyecek. Ancak baskı yapılmayacak olması okurlarımızın gerçekten mahrum kalacağı anlamına gelmiyor.

18-19 Nisan tarihlerinde Evrensel'e e-gazete formatında ücretsiz ulaşabilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı sonrasında ise gazetenize bayilerden ulaşmaya devam edebilirsiniz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerçeğin haberciliğini birlikte büyütebilmemiz, gerçeği herkese ve her an ulaştırabilmemiz senin desteğinle mümkün. Gerçeğin sesini büyütmek için Evrensel'e abone olabilirsiniz. (MEDYA SERVİSİ)

TGC, gazetelerin basım ve dağıtımı için önlem alınmasını istedi

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