Rize'de öldürülen Gamze Pala toprağa verildi
Önceki gün öldürülen Gamze Pala Fındıklı halkının katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.
Fotoğraf: DHA
Rize'de çalıştığı öğretmenevinde öldürülen AKP Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala Fındıklı halkının katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.
Fındıklı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, Belediye çalışanları, EMEP İlçe Başkanı Hasan Zorlucan, CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, AKP Rize Milletvekili Muhammet Avcı, AKP İl Başkanı İshak Alim ile Pala’nın yakınları ve ilçe halkı katıldı.
Fındıklı’da, cenazede koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılındı.
Kılınan cenaze namazı sonrası Pala'nın naaşı ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Rize Fındıklı’da öğretmenevinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan ve AKP Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı olan 35 yaşındaki Gamze Pala, önceki gün Savaş Dalançıkar tarafından öğretmenevi önünde öldürüldü. Katil tutuklanırken Rizeliler, Pala'nın öldürüldüğü yere çiçek bırakılıp kadın cinayeti protesto etti.
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