Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa haziran ayında kontrol altına alabiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün tamamen kontrol altına alınması ve bitmesi süreci ile ilgili konuştu. Sokağa çıkma yasağına olumlu baktıklarını söyleyen Yamanel, "Tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu mayıs sonu, haziran başı gibi bitiririz. Ama herhangi bir gevşemede virüsle ilgili dalgalar tekrar görülebilir" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün kontrol altına alınma sürecini değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, daha önceden de öngörülerinin, salgının mayıs sonu haziran başı gibi kontrol altına alınması olduğunu söyledi.

"İZOLASYON ÖNLEMİ İLE İKİNCİ DALGAYI GÖRMEYİZ"

Prof. Dr. Yamanel, bazı ülkelerde virüsün ikinci etabının da olduğunu gördüklerine işaret ederek, "Bu virüsü kontrol altına almışlardı; ama bu sefer önlemler o ülkelerin halkları tarafından çok göz ardı edilmeye başlandı ve ikinci dalgayı gördüler. Bu durum bizde tamamen halkımızın duyarlılığına bağlı. Eğer izolasyon önlemlerini çok iyi devam ettirebilirsek ikinci dalgayı görmeyiz; ama herhangi bir olası gevşemede mutlaka bu virüsle ilgili dalgalar tekrar tekrar görülebilir" diye konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA OLUMLU BAKIYORUZ"

Geçen hafta sonu uygulanan, bu bu hafta sonu da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını da değerlendiren Prof. Dr. Yamanel, "Sokağa çıkma yasağına Bilim Kurulu olarak olumlu bakıyoruz. Sokağa çıkmayı ne kadar azaltabilirsek o kadar daha az bir temas olur ve bu virüse karşı da o kadar başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı. (İstanbul/DHA)

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