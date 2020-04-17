Kolombiya'da evsiz kalan Embera yerlileri, parklarda yaşam mücadelesi veriyor
Koronavirüs salgını sebebiyle genel karantina ilan edilen Kolombiya'da yardımlar kısıtlı olduğu için evsiz kalan Embera yerlileri, park ve meydanlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Fotoğraf: Juancho Torres/AA
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılmaya devam ederken, salgın nedeniyle genel karantina ilan edilen Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Embera yerlileri yardımların kısıtlı olması nedeniyle evsiz kaldı.
Yüzlerce Embera yerlisi, başkent Bogota'daki park ve meydanlarda toplandı. Aile ve çocuklarıyla devletten yardım bekleyen Embera yerlileri bir yandan evsizlikle bir yandan da koronavirüs salgınına karşı savaş veriyor.
Yerlilerin Bolivar meydanındaki zorlu mücadelesi devam ediyor.
Worldometers'ta yer alan verilere göre Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle 144 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 3 bin 233.
(DIŞ HABERLER)
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