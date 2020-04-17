Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul'da uygulanacak ulaşım planı açıklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca kentte uygulanacak ulaşım planını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bu gece (18 Nisan Cumartesi 00.00'dan itibaren) başlayacak ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı süresince toplu ulaşımın nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili bilgi verdi.

Hemşehrilerimizin dikkatine



Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul'daki toplu ulaşım seferleri şu şekilde olacaktır; pic.twitter.com/cn4CpmupZ1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 17, 2020

METRO VE VAPUR ÇALIŞACAK

İBB, toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferlerinin de düzenleneceğini duyurdu.

M1, M2, M3, M4, M5 metro hatları ve T1 ve T4 tramvay hatlarındaki trenlerin, 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca saat 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında yarım saatlik aralıklarla çalışacağı belirtildi.

M6 Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi’den itibaren tekrar seferlere başlayacak. Pierloti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla durdurulmuştu.

Şehir Hatları vapurları ise Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, Sarıyer-R. Kavağı-A. Kavağı, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 7 hatta, 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Adalar hatları da ihtiyaca yönelik olarak devam edecek. Denizde sefer saatleri, www.sehirhatlari.istanbul adresinden öğrenilebilecek. (HABER MERKEZİ)

17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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