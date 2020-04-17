17 Nisan 2020 10:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.

Tunç Soyer otomattan maske alırken

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapacaklarını duyurdu. Soyer, İzmirim Kart aracılığı ile herkese haftada bir ücretsiz maske paketini verileceğini ifade etti. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Soyer, “Koronayla mücadelede maskenin önemi tartışılmaz. Metro istasyonlarına koyacağımız maskematikler, İzmirlilerin maskeye ücretsiz, kolayca ulaşmasını sağlayacak. İlk otomat Konak istasyonunda. İzmirim Kart’ı gösteren haftada bir, maske paketini ücretsiz alabilir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

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