İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapacaklarını duyurdu. Soyer, İzmirim Kart aracılığı ile herkese haftada bir ücretsiz maske paketini verileceğini ifade etti. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Soyer, “Koronayla mücadelede maskenin önemi tartışılmaz. Metro istasyonlarına koyacağımız maskematikler, İzmirlilerin maskeye ücretsiz, kolayca ulaşmasını sağlayacak. İlk otomat Konak istasyonunda. İzmirim Kart’ı gösteren haftada bir, maske paketini ücretsiz alabilir” dedi. (HABER MERKEZİ)
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