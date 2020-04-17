Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu: İşçilere sürü bağışıklığı yöntemi reva görüldü

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu açıklama yaparak, “Bu salgın sürecinde de ülkeyi yönetenler, emekten ve emekçiden değil sermayeden yana olduğunu yaptığı uygulamalarla bir kez daha gösterdi” dedi.