İnfaz düzenlemesini yorumlayan Diyarbakır Baro Başkanı Aydın: Hukuksuzluk yasallaştı

İnfaz Kanunu’ndaki "ayırımcı" olarak nitelendirilen düzenlemenin "özel af" statüsünde olduğunu belirten Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, hukuksuzluğun yasallaştığını ifade etti.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidi nedeniyle Meclise getirilen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" AKP ve MHP grubunun oylarıyla kabul edildi. Adli tutuklular serbest kalmaya başlarken, fikir ve düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluklar, ağır hasta tutuklular, akademisyenler, öğrenciler ve gazetecilerin kapsam dışında bırakılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Konuyu Mezopotamya Ajansından Ayşe Sürme ve Fahrettin Kılıç'a değerlendiren Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, yasanın iktidar ortaklarının anlaştığı ve üzerinde uzlaştığı suç grupları için çıkarılmış özel bir af olduğunu ifade etti.

"BESLENME VE HİJYEN ÇOK KÖTÜ"

Yargının iktidar ile el ele vererek hapsettiği kişi sayısının 300 bini bulduğunu belirten Aydın, "Her yıl onlarca hapishane yapılmasına rağmen şu anda bütün hapishaneler kapasitelerinin üzerinde mahpus barındırıyor. Sağlık koşulları son derece kötü. Bir mahpusun tam teşekkülü bir hastaneye ulaşması bazen ayları buluyor. Beslenme ve hijyen son derece kötü durumda. Ayrıca 300 bin mahpusun iaşesi, güvenliği, sağlık giderleri devlet açısından büyük bir bütçe kalemi. Bütün bunlara kötü işleyen bir yargı sistemini de eklediğiniz zaman ‘içerdekiler’ açısından patlama noktasına gelinmiş durumda. Hapishaneler artık idare edilebilir olmaktan çıkmıştı. İşte bu yasanın temel motivasyon kaynaklarının bunlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HATLARI ORTAYA ÇIKACAK"

"Mevcut düzenleme bir infaz düzenlemesi olmaktan ziyade kategorik olarak ‘özel af’ statüsünde bir düzenleme olarak görünüyor" diyen Aydın, af yasaları ve mevzuat değişikliklerinin Mecliste görüşülme ve kabul edilme usullerinin birbirinden farklı olduğunu belirtti. Hükümet düzenlemeyi yasa değişikliği olarak Meclise getirdiğini ve sürecin böyle işlediğini dile getiren Aydın, yasanın ayrımcı olmasının yanı sıra hukuk tekniği açısından da sorunlu olduğunu ifade etti. Aydın, "CMK’de yapılması gereken düzenlemeler İnfaz Kanununda yapılmış ya da tersi durumlar söz konusu. Bazı suçları hem af kapsamına almış, ancak aynı suçun cezasının alt ve üst sınırında artışa gidilmiş, ikili infaz süreleri üçe çıkarıldı ve infaz yasası daha karmaşık hale geldi. Hukukçuların bile bu yasayı anlamaları için birkaç defa okumaları lazım. Bu karmaşık yasanın uygulaması sırasında ciddi uygulama hataları ve yorum farklılıkları da ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

"BOHÇANIN BİR YAMASI PATLIYOR"

İhtidara muhalif gazetelerin artık cezaevlerine verilmeyeceği konusunun yeni bir uygulama olmadığını dile getiren Aydın, "2 yıldan bu yana bazı gazeteler, kitaplar, dergiler keyfi bir şekilde mahpuslara verilmiyor. Önce hukuksal altyapısı olup olmadığına bakmaksızın politikasını uyguluyor. Darbe sürecinden bu yana yapılan yasal değişikliklerin içeriğine ve seyrine baktığınızda bu daha net görülür. Artık hukuksuzluk yasallaştı. Önümüzdeki dönemde bu tür uygulamalara çokça tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü her gün bohçanın bir yaması patlıyor, bohçayı yenilemek yerine yeni yamalarla bu süreci götürmeyi hedefleyen bir anlayışın topluma sunacağı yeni bir şey de yok" diye konuştu. (Diyarbakır/MA)

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