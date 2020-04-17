17 Nisan 2020 10:07
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim yapılacak
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağını duyurdu.
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Fotoğraf: DHA
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak. Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek" denildi. (AA)
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