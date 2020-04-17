Van'da kadın cinayeti: N.A. adlı kadın evinde ölü bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde N.A adlı bir kadın öldürülmüş halde bulundu.

Mezopotamya Ajansında (MA) yer alan habere göre, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi N.A adlı kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu. N.A'ın evinden silah sesi duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, N.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. N.A, Van Mezarlığında toprağa verildi.

Konuyla ilgili herhangi bir gözaltının olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)

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