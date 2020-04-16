16 Nisan 2020 23:56

G7 liderleri Kovid-19 krizini ve ekonomilerin yeniden faaliyete geçirilmesini konuştu

G7 liderleri, salgın tüm etkisi ile sürerken, bakanlarını ülkelerinin ekonomilerini yeniden faaliyete geçmeye hazırlamaları için görevlendirdi.

G7 ülke bayrakları (soldan sağa, Japonya, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada, AB)

Fotoğraf: Number 10/Flickr (CC BY-ND 2.0)

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    G7 liderleri, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetimi ve ülkelerin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları görüştü.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin bugün ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında bir video konferans yaptığı kaydedildi.

    AA'nın aktardığı çıklamada, liderlerin 16 Mart'taki son toplantılarının ardından Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadelenin yanı sıra sağlık, güvenlik ve refahın yeniden sağlanması için sonraki adımları değerlendirdikleri kaydedildi.

    G7 liderlerinin, salgının yol açtığı sağlık krizi ve bununla bağlantılı gelişen insani ve ekonomik afete ilişkin güçlü ve koordineli küresel mücadele noktasında her türlü önlemin alınması gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, krizin atlatılması için de güçlü ve sürdürülebilir bir plan uygulanması noktasında mutabık kalındığı kaydedildi.

    ABD'NİN DSÖ ELEŞTİRİSİ SÜRÜYOR

    Açıklamada, G7 ülkelerinin DSÖ'ye her yıl 1 milyar dolardan fazla katkı yaptığına işaret edilerek, "Görüşmenin odağında,  DSÖ'nün pandemiyi zayıf yönetmesi ve şeffaf davranmaması vardı. Liderler, bu örgüte yönelik derin bir inceleme ve reform süreci çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

    G7 ülkelerinin, Kovid-19 salgınına ilişkin ellerindeki her türlü bilgiyi paylaşarak bir araştırma havuzu oluşturulmasını da görüştüğü kaydedilen açıklamada, bu anlamda ülkelerde yapılan araştırmaların kamuoyuna açıklanması ve dünyanın en gelişmiş bilişim teknolojilerine ulaşılmasının önünün açılması konusunun da ele alındığı bildirildi.

    Açıklamada, "G7 liderleri, bakanlarını ülkelerinin ekonomilerini güvenli şekilde yeniden faaliyete geçmeye hazırlamaları için görevlendirdi. Ayrıca bu bakanlar, G7 ülkelerinin daha dayanıklı sağlık sistemleri ve güvenilir tedarik zinciri ile ekonomik büyümelerini eski haline getirmelerini sağlayacak bir organ kurmakla da görevli olacak." bilgisi paylaşıldı.

    TRUMP DSÖ'YE SAĞLANAN FONU DURDURMUŞTU

    ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün Çin için çalıştığını ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

    MERKEL'DEN "ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

    Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği çağrısında bulunduğu bildirildi.

    Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel'in, bugün G7 ülkeleri liderlerinin video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katıldığını belirtti. AA'nın haberine göre Seibert, G7 dönem başkanlığını yürüten ABD'nin çağrısıyla yapılan toplantının gündeminin, Kovid-19 salgını olduğunu kaydetti.

    MERKEL'DEN DSÖ'YE DESTEK

    Şansölye Merkel'in, toplantıda, pandeminin sadece güçlü ve koordineli verilecek uluslararası cevapla atlatılabileceğini vurguladığını aktaran Seibert, Merkel'in bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Küresel Fonu (GFATM) gibi başka partnerlere de "tam desteğini" ifade ettiğini belirtti.

    Seibert, Merkel'in Kovid-19'la mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in inisiyatifiyle 4 Mayıs'ta video konferans yoluyla düzenlenecek bağış konferansını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı. (DIŞ HABERLER)

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