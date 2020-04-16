Ortak yapım solunum cihazları İngiltere’de hastanelere ulaşmaya başladı

Cihan Korel TOPAL

Londra

Koronavirüs salgını dünyanın neredeyse her ülkesinde yayılırken, hastanelerde solunum cihazları eksikliği de daha önceden görülmemiş ölçüde artmaya devam ediyor. Solunum cihazı üreticileri, çok sayıda cihaz yapmakta yetersiz kalırken, bilim dünyasının desteğiyle bu soruna cevaplar veriliyor.

Bu sorunu hafifletmek için, İngiltere’deki University College of London’dan (UCL) bir mühendislik ekibi ile Formula 1 motoru üreten Mercedes-AMG ekibi, en kısa sürede sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) üretmek için bir süredir birlikte çalışıyordu.

Bir ay içinde, 10 bin cihaz Londra’dan başlayarak İngiltere genelinde hastanelere dağıtılmaya başlandı. Bunun yanında Mercedes, Northampton’daki üretim tesisini günde bin cihaz üretecek şekilde faaliyet düzenlemesine gitti.

İki ortak ekibin yoğun tempoda çalışmasının ürünü olarak sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) cihazları, uyku apnesini tedavi etmek, ağır ve ciddi solunum rahatsızlığı olan kritik durumdaki hastaların kullanılabilecek.

Dikkat çekici ayrıntılardan biri ise, bu cihaz tasarımının “açık kaynak” olması. Böylece, solunum cihazı yetersizliği olan dünyanın herhangi bir yerinde bu tasarım kullanılabilir ve geliştirilebilir olacak.

Bu projenin şaşırtıcı temposu ise, University College of London’ın (UCL) Sağlık Mühendisliği Enstitüsü altında çalışan bilim insanlarının, endüstriyel üretim ile biraraya gelen işbirliğinin sonucu olması. Bilim insanları ve mühendisler öncülüğündeki ekip, insanlığın acil bir ihtiyacına odaklanıp, kısa sürede çözüm buldular.

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