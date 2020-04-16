Aydın Üniversitesi öğrencileri: Derse erişimde teknoloji imtihanıyla karşı karşıyayız

Murat UYSAL

İstanbul

Koronavirüs pandemisi hayatın pek çok alanını etkilerken, üniversitelerin de uzaktan eğitimle tamamlanmasına sebep oluyor. Uzaktan eğitimin etkileri ve sıkıntılarını konuştuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin ve MEB’in uzaktan eğitim derslerinin iyi gittiği yönünde imaj vermeye çalıştığını belirterek materyal sıkıntısı, internet, bilgisayar, pratik derslerin eğitiminin yetersizliği gibi sıkıntıları bir bir sıralıyor.

PRATİK DERSLERİN EĞİTİMİ YETERSİZ

İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencilerin en büyük kaygısı pratik derslerdeki yetersizlik. Uzaktan eğitim ortamında interaktif eğitim olanaklarının kısıtlı olduğunu söyleyen bir gazetecilik bölümü öğrencisi, “Dersler internetten ders anlatım videosu izliyormuşuz gibi geçiyor, mesaj bölümünden bazen aklımıza takılanları sormaya çalışıyoruz ama hepimiz biliyoruz ki bunlar yetersiz. Ders içi katılım fikirlerimizi söylemek bence gazetecilik bölümü ve mesleği için çok önemli ama buna imkan bulamıyoruz” diye anlatıyor.

Bir başka gazetecilik öğrencisinin de en önemli problemi internet, kendi internet paketiyle derslere katılmak zorunda olan öğrenci derslere internet paketi yetiştiremediğinden yakınıyor.

DERS MATERYALLERİNİ YENİDEN ALMAK ZORUNDAYIZ

Endüstriyel tasarım bölümlerinde de kaygılar ortak Beşyol KYK kız öğrenci yurdunda kalan endüstriyel tasarım bölümü öğrencisi sorunlarını şöyle anlatıyor: “Ben yurtta kalıyordum okul tatil edildi eve dönmek zorunda kaldım, bütün materyallerim kitaplarım ders için gerekli eşyalarım yurtta kaldı. Bizim bölümümüzün malzeme fiyatları gerçekten çok yüksek şimdi uzaktan eğitim derslerinde yine maket ödevi veriyorlar, bizim yeniden o malzemeleri almamız gerekecek.”

DERSLERE ERİŞİM PROBLEMİ

Bir hukuk fakültesi öğrencisi uzaktan eğitim sürecinin avantajları ve dezavantajları olduğunu söyleyerek; “Yapılan derslerin kaydolması aynı dersi tekrar izleme olanağı sağlamaktadır. Ancak dersin uzaktan olması öğretim görevlisi ile öğrenci arasındaki etkileşimi bir hayli kısıtlamaktadır. Elbette yüz yüze eğitim kadar başarılı olduğu söylenemez” diyor.

Bir başka hukuk fakültesi öğrencisi de benzer şekilde uzaktan eğitime erişime sıkıntısını şöyle anlatıyor; “Uzaktan eğitim ev içerisinde olduğu için eğitim almak için bilgisayarı açmak yetiyor. Ancak sistem çoğu zaman çöküyor. Online eğitim örgün eğitime göre daha kısa tutuluyor. Dersin en önemli yerlerinde ders bağlantısı kesiliyor, uzun süre sisteme erişim sağlayamıyorum. Sistem tekrar açıldığında ders saati geçmiş oluyor. Dersler kayıtlı oluyor ancak elimde bulunan bilgisayardan ders kayıtlarını açmam mümkün olmuyor. Derse erişimde büyük bir teknoloji imtihanıyla karşı karşıya kalıyorum” diyor.

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