İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlaması üç hafta uzatıldı

Cihan Korel TOPAL

Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle hastanelerdeki ölümler son 24 saatte 861 kişi artarak 13 bin 729 kişiye ulaştı. Vaka sayısı ise 4 bin 618 kişi artarak 103 bin 093’e yükseldi. Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 13 bin 839’da kaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kovid-19’a yakalanması sebebiyle geçici olarak Başbakanlık koltuğuna oturan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 23 Mart’a ilan edilen üç haftalık sokağa çıkma kısıtlaması süresinin bitmesinden dolayı bugün yaptığı açıklamada, sürenin 3 hafta uzatıldığını duyurdu.

Buna göre ülkede insanların sadece gerekli alışverişleri gerçekleştirmeleri ve spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilecek. Ayrıca market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulması üç hafta daha devam edecek.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiltere hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

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