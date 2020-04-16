16 Nisan 2020 20:03

İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor

İyileşen Güney Korelilerde tekrar koronavirüs pozitif görülmesinde uzmanlara göre öne çıkan olasılıklar arasında yeniden enfekte olma, nüksetme veya tutarsız testler bulunuyor.

Güney Kore'de seçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında genel seçim için sandık başına gitti.

Fotoğraf: Jong Hyun Kim/AA

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    Güney Kore sağlık yetkilileri, koronavirüsten iyileşmiş ancak tekrar koronavirüs pozitif çıkan ve sayısı giderek artan hastaların durumunu açıklayabilecek birkaç olasılığı inceliyor.

    Reuters’tan Sangmi Cha’nın haberine göre, uzmanlara göre öne çıkan olasılıklar yeniden enfekte olma, nüksetme veya tutarsız testler.

    Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (KCDC) göre, Güney Kore’de perşembe günü itibarıyla bu türden 141 vaka rapor edildi.

    YENİDEN ENFEKTE OLMA MI NÜKSETME Mİ?

    Yeniden enfekte olma, nüfusun bağışıklık geliştirmesine yönelik etkileri nedeniyle en önemli senaryo olmasına rağmen hem KCDC hem de pek çok uzman bunun olası olmadığı görüşünde.

    Bunun yerine, KCDC bir tür nüksetme veya virüste bir "yeniden-aktivasyon" görüşüne sıcak bakıyor.

    Uzmanlar, nüksetmenin, virüsün bazı bölümlerinin bir süre için bir tür uyku durumuna girmesi hali; veya bazı hastaların sistemlerinde canlanan virüse karşı onları hassas kılan belli şartlara ya da zayıf bir bağışıklığa sahip olabilecekleri anlamına geldiğini söylüyor.

    Çin ve ABD’deki doktorlar tarafından yapılan yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsün vücudun bağışıklık sistemi ve enfeksiyonla savaşma yeteneğinde merkezi bir rol oynayan; T hücreleri olarak da bilinen T lenfositlerine zarar verebileceğini ortaya koydu.

    Hastaların yeniden enfekte olmaktan ziyade bir nüksetmeyle karşı karşıya oldukları teşhis edilse bile, bu da virüsün yayılımını sınırlandırmak için yeni zorlukların işareti olabilir.

    Chung-Ang Üniversitesi profesörü ve aşı geliştirme uzmanı Seol Dai-wu, “Güney Kore'nin sağlık yetkilileri hala ‘yeniden aktif hale gelmiş’ hastaların virüsü üçüncü taraflara yaydıklarına ilişkin vakalar bulamadı. Ancak böyle bir bulaşıcılık kanıtlanırsa bu çok büyük bir sorun olacaktır” dedi.

    TESTİN SINIRLARI

    Güney Kore’deki hastalar, 48 saatlik bir sürede iki test sonucunun negatif çıkması halinde virüsten arınmış olarak kabul ediliyor.

    Güney Kore’de kullanılan RT-PCR testleri genellikle geçerli kabul edilirken, uzmanlar az sayıda vaka için bunların tutarsız veya yanlış sonuçlar gösterebilme olasılıklarının bulunduğunu belirtti.

    Kore Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde virolog olan Kim Jeong-ki, “RT-PCR testleri yüzde 95 oranında bir doğruluğa sahip. Bu da yanlış olarak negatif veya pozitif tespit edilen vaka oranlarının hala yüzde 2 ila 5 arasında olabileceği anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.

    Seol ise, virüs kalıntılarının testler tarafından tespit edilemeyecek kadar düşük seviyelerde kalabileceğini ifade etti.

    Öte yandan, KCDC Başkan Yardımcısı Kwon Jun-wook, “Testler o kadar hassas olabilir ki virüsün küçük ve potansiyel olarak zararsız düzeylerini bulabilir ve kişi iyileşmiş dahi olsa yeni pozitif sonuçlar gösterebilir” şeklinde konuştu.

    Gachon Üniversitesi Gil Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Eom Joong-sik, eğer ki gerekli numuneler uygun bir şekilde toplanmazlarsa testlerin de tehlikeye girebileceğini belirtti. (DIŞ HABERLER)

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    Çeviren: Mert Demir

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