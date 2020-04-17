17 Nisan 2020 05:57

Lösemi işçiyi devlet emekli etmedi, eşi zorunlu ücretsiz izinde; eve kuruş girmiyor

Lösemi olan ve yüzde 68 engelli raporuna rağmen malulen emekli edilmeyen Erdi Taştekin adlı işçinin eşi de salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldı. Devletten yardım talepleri de karşılanmadı.

Erdi ve Meryem Taştekin çifti

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Neslihan KARYEMEZ
    İstanbul

    İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan lösemi hastası olan ve yüzde 68 engelli raporu alan Erdi Taştekin ve ailesi salgınla beraber gelirsiz kaldı. 2017 yılında lösemi teşhisi konulan ve yüzde 68 engelli raporu alan Taştekin ne çalışabiliyor, ne de engelli maaşı alabiliyor. Çalışmak için başvurduğu işyerlerinde ret üstüne ret yiyen Taştekin, “Bütün kapılar bana kapandı” diyor. Taştekin, eşinin de salgın gerekçesiyle ücretsiz izne çıkartıldığın belirterek, “Şimdi salgın var. Eşim ücretsiz izne çıkarıldı. Salgın öncesi zaten geçinemiyorduk. Şimdi nasıl geçiniriz” diye soruyor.

    YÜZDE 68 ENGELLİ RAPORUNA RAĞMEN EMEKLİ ETMEDİLER

    2017 yılında lösemi hastalığına yakalandığını öğrenen ve bu hastalığı öğrenmeden bir süre önce Kayaşehir’de bir işletmede tekniker olarak çalışan Taştekin, malulen emekli edilmediğini şöyle anlattı:

    “Kayaşehir’de tekniker olarak çalışıyordum. Malulen emeklilik için başvuru yaptığım SGK, hastaneden heyet raporu için yönlendirdi. Raporları aldım. Tekrar SGK’ye gittiğimde malulen emekliliğe hak kazandığımı söylediler. Ancak primimin yetersiz olduğunu, bunun için askerlik süresinin primini yaptırırsam emekli olabileceğimi söylediler. 3 bin 250 TL para verdim. Bana ‘İş göremezlik raporu’ verdiler. ‘Bu raporu şu an çalıştığınız işyerine bırakmanız gerekiyor’ dediler. Ben de verdikleri iş göremezlik belgesini iş yerine götürdüm. Bir ay emekli maaşı aldım. Sonra maaşım kesildi. Sebep belli değildi. İtiraz ettim. Ankara’ya gitti dosyam. Tekrar ret kararı verdiler. SGK’ye neden reddedildiğini sordum. Bu hastalıkta ‘Çalışamazlık durumu’ olmadığını söylediler.”

    "LÖSEMİYE RAĞMEN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

    Malulen emekli edilmediği için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Taştekin, “İş başvurularında bulunuyorum. Mülakattan geçiyorum. Sağlık raporuna gelince yüzde 68 engelli raporundan dolayı işe alınmıyorum. Benim 30 yıllık ustalığım var. Normalde hasta olmasaydım asgari ücretin çok üzerinde bir ücretle çalışıyor olurdum. Madem öyle ise neden beni işimden ettiler? Bir taraftan iş göremezlik raporu veriyorsunuz. Sonra ‘Çalışabilirsin’ diyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

    BORÇ BORÇ ÜSTÜNE…

    Emeklilik maaşı kesildikten sonra hayatının altüst olduğunu, psikolojik sorunlar yaşadığını ve uzun süre kendisini toparlamaya çalıştığını ve bir süre tedavi gördüğünü söyleyen Taştekin, “Sadece eşim çalışıyordu. 1000 TL tutarında iki kredim vardı. Kira borçlarımız çoğalmıştı. Faturalar, mutfak yetiştiremiyorduk. Bu sıkıntılardan dolayı ölmeyi düşündüm. Kendime zarar verme düzeyine gelmiştim. Psikolojim bozulmuştu. Artık baş edemediğim için bir süre hastanede yattım” dedi.

    DEVLET KAPIYI KAPATTI

    Geçinemedikleri için defalarca kaymakamlıktan yardım talep ettiğini söyleyen Taştekin, eşinin sigortalı olduğu gerekçesiyle her seferinde sürekli ret kararı çıktığını söyledi. Taştekin şöyle konuştu:

    “Cumhurbaşkanı, ‘Dar gelirliler ve engelli vatandaşların yanındayız. Her türlü desteği sağlayacağız’ dedi. Bunun üzerine tekrar yardım başvurusu için kaymakamlığa gittim. 1000 TL yardım için gittim. Bana ‘Sen alamazsın’ dediler. ‘Ben yüzde 68 engelliyim. Nasıl yapacağım’ dedim. ‘Eşin sigortalı göründüğü için size yardım çıkmaz’ dedi görevli. Kayıt yaptı. Ama ona da ret cevabı geldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için şu an çok üzülüyorum. Avrupa’da devletler vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bize ise 10 TL bağış yapın diye mesaj atıyorlar. Zaten onu verecek durumda olsaydım yardım için devlete başvuru yapmazdım.”

    “Şimdi salgın var. Eşim ücretsiz izne çıkarıldı. Salgın öncesi zaten geçinemiyorduk. Şimdi nasıl geçiniriz” diye soran Taştekin, “Ben normalde 3 aylık ilaç kullanıyorum. Bir buçuk ay önce doktora kontrole gittiğimde doktorum, ‘Bu ilaçlar sende etki etmiyor. Başka bir ilaç vereceğim’ dedi. Üç ayı doldurmadığım için doktorun verdiği yeni ilaçları alamadım” ifadelerini kullandı. Taştekin devlet ilaçları karşılamadığı için ilaçları alamadığını söyledi.

    EŞİ DE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

    Taştekin’in eşi de koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldı. Salgın öncesinde dahi geçinemediğini söyleyen aile şimdi nasıl geçineceklerini düşünüyor.

    Meryem Taştekin, salgın nedeniyle işyerlerinin iki hafta önce kapatıldığını ve işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi:

    “Bir ay çalışmıştım. En az 2 bin 324 lira alacaklıydım. Ama sadece 500 lira yatırılmış. İki haftadır ücretsiz izne çıkartıldık. En az üç hafta daha çalışamayacağız. ‘Devlet evden çıkma’ diyor. Para alamadıktan, ihtiyaçlarımızı karşılayamadıktan sonra işten çıkartılsak ne çıkartılmasak ne?”

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