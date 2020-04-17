Bozkırın çığlığı

Özkan ZÜLFİKAR

Bozkır Gülü romanında yazar Sivas bozkırını on üç yaşındaki bir kızın gözünden anlatır. Bozkırın sosyal yaşamını, insanla doğa arasındaki ilişkiyi ve mücadeleyi ele alırken gerçekçi bir dille insanlar arasındaki sınıfsal, inançsal ve etnik farklılıkları aktarır.

Bozkırın doğal yaşamını, bu yaşamın on üç yaşındaki bir kızın üzerinde bıraktığı derin etkiyi gerçekten yeniden yaşanıyormuş gibi canlandırır romanda. On üç yaşındaki kız kendi hayat öyküsünü anlatırken aslında bozkırın insan üzerinde bıraktığı etkiyi dillendirir. Bozkır renkleriyle, kokusuyla, sesleriyle canlanarak öykünün asıl kahramanı olduğunu gösterir. Genç kız bozkırdan ayrılıp büyük bir şehrin varoşlarında yaşamaya başladığında bile ruhu hâlâ bozkırdadır. Yazar romanında sadece bozkırın olağanüstü güzelliğini, zenginliğini anlatmaz, softa inançların doğal ahengi nasıl bozduğunu bir kez daha göstermek ister.

Bozkırda yaşanan değişimin, meşe ağacının nasıl hurma verdiğinin acı öyküsüdür roman. Bozkır yaşamındaki bu değişim kızın öyküsü kadar çarpıcı ve etkileyicidir. Aslında kızın öyküsü bozkırın öyküsüdür. Bozkır on üç yaşındaki bir kızın dilinden seslenir bize…Yazar kapitalizmin acımasız bir şekilde yok ettiği doğayı, insanlar arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği kendisine dert edinmiştir.

Metin Aktaş, Bozkır Gülü, Fam Yayınları