16 Nisan 2020 17:14

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan "PTT’de 300 milyon liralık soygun var" iddiası

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından PTT ve iştiraki arasında 300 milyon TL’lik devasa bir sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ‘PTT’deki 300 milyon TL’lik bir soygun’ gerçekleştirildiğini iddia etti. TBMM’de basın toplantısı gerçekleştiren Yavuzyılmaz, 6 Haziran 2018’de PTT ve iştiraki durumundaki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ arasında (2018 yılında kurulan) sözleşme imzalandığını paylaştı. 

    300 MİLYON LİRALIK FOTOKOPİ 

    ‘Belge tasnif, tarama, niteleme, arşiv düzenleme, evrak depolama çerçeve satın alma sözleşmesi’ adı altında yapılan bu sözleşmeye göre 5 yıl boyunca PTT’deki 300 milyon evrakın fotokopisi çekilecek, taranacak ve dosyalanacak. Sözleşmenin tutarı birim fiyatlarla hesaplandığında 300 milyon TL’lik devasa bir sözleşme tutarı ortaya çıkıyor. “Bir devlet kurumunda evrak tarama ve tasnif işine 300 milyon TL harcanır mı?’ sorusunu sormak zorundayız” diyen Yavuzyılmaz, “Vatandaşlarına 10 gündür 10 kuruşluk maskeyi beceriksizce dağıtamayan bu hükümet, yandaşlarına ise PTT’nin kasasını soydurmakta oldukça yetenekli” ifadelerini kullandı.

    PTT FESHEDERSE 3 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

    Sözleşmede ‘gariplikler’ bulunduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, “Örneğin işveren PTT olduğu halde, yükleniciyle karşılıklı mutabakat anlaşması imzalayarak bu sözleşme feshedilirse, PTT’nin 3 milyon dolar tazminat ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Tek taraflı olarak 3 milyon dolar. İnanılır gibi değil” dedi. Sözleşmeye göre işi yüklenicinin bırakması durumunda ise PTT’ye hiçbir şekilde tazminat ödemesi görülmüyor.

    Yavuzyılmaz’a göre PTT’nin bu işi kendi bünyesinde çalıştıracağı uzmanlarla 5 yılda 10 milyon TL’ye yapması mümkün. (İstanbul/EVRENSEL)

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