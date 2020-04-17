Öğretmenlere "biz bize yeteriz" kampanyası için bağış mobbingi

Eylem NAZLIER

İstanbul

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘biz bize yeteriz’ kampanyası için öğretmenlerden ‘bağış’ talep etti. Okulların iç yazışma gruplarına gönderilen mesajda; idareci ve öğretmenlerden, ‘biz bize yeteriz’ kampanyası için para toplamaları, dekontları da ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndermeleri istendi. “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası için Cuma gününün son gün olduğu belirtildi. Bağışın miktarının ve dekontunun okul idarecileri eliyle istenmesine ise öğretmenler ve Eğitim- Sen tepki gösterdi. Bağış olayının gönüllük temeline dayanması gerektiğini belirten öğretmenler, yaşanan olayın baskı ve mobbinge dönüştüğüne dikkat çekti. Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç ise, öğretmenlerin üzerindeki mobbing ve baskıya derhal son verilmesi gerektiği söyledi.

DEKONT VARSA DEKONTLARI, MESAJ ATILDIYSA MESAJ ADETİ BELİRTİLMELİ

Gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: Biz bize kampanyası için yarın(Cuma) son günü olacak şekilde her okulumuz dekont varsa dekontları, dekont yoksa ve yapılan yardım miktarı arkadaşlar tarafından belirtilmek istenmiyorsa, tahmini bir bedel (1000,1500,5000,6000 gibi), mesaj atıldıysa mesaj adetini belirterek genel bir geri dönüşe ihtiyacımız vardır. Yukarıda sözü edilen bilgileri özelden benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Hem yukarıda bilgi verilecek olup, hem de ilçede birlikte yürütülen bu çalışma dosyalanacaktır.”

"MOBBİNGE DERHAL SON VERİLMELİ"

Konuyla ilgili konuştuğumuz Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç, “Başlatılan yardım kampanyası devletin sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmemesinin başka bir şekilde itirafıdır. Yardımlaşma her şeyden önce gönüllülüğü içerir. Her ne kadar ilçe milli eğitim müdürünün mesajında gönüllü denilse de bu mesajdan belli olduğu üzere bu durum bir zorunluluğu ifade ediyor. Ayrıca mobbing‘e dönüşmüş durumda. Hem mesaj sayısı, hem rakam isteniyor, böyle bir durumda öğretmenler gönüllü değil zorunlu bağış yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini” dedi.

Bu türden zorlamalara son verilmesi gerektiğini belirten Sağdıç, “Öğretmenlerin üzerinde uyguladıkları baskılara mobbinge bir son verilmelidir. Milli eğitim bakanlığı da bu türden her gün çeşitli şekillerde basında çıkan zorlama ve baskıların sorumluları ile ilgili mutlaka soruşturma başlatmalıdır. Zorlama ve baskının olmaması ve bu türden girişimlere son verilmesi ile ilgilide açıklama yapmalıdır. Öğretmenlerin üzerindeki bu mobbing ve baskıya son verilmelidir” diye konuştu.