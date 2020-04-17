Basın meslek örgütleri FOX TV'ye ceza veren RTÜK’e tepki gösterdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısında, FOX TV Ana Haber programına 3 kez yayın durdurma cezası verilmesine büyük tepki geldi.

Fatih Portakal'ın CHP'li belediyelerin yardımlarının engellenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının siyasallaşması ve tüm devletlerin yoksullaştığı yönündeki ifadeleri RTÜK tarafından "ihlal" olarak değerlendirildi.

TGC: CEZALAR ÖLÇÜSÜZ, HAKSIZ VE ORANTISIZDIR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Fox TV Ana Haber’e verilen 3 kez yayın durdurma ve para cezasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

RTÜK’ün sansür kurulu olmaması gerektiğini ve her yayın organına eşit davranma sorumluluğu olduğunu hatırlatan TGC şöyle devam etti: “Cezalar ölçüsüz, haksız ve orantısızdır. Vatandaşların haber alma hakkı engellenmiştir. Gazetecilik kamu yararı amacıyla yapılan bir meslektir. Gazetecilerin görevi iktidarları memnun etmek değildir. İktidar erkinin eleştirmesi, yayın durdurma ve para cezası gerekçesi olmamalıdır.” TGC, RTÜK’ü bir kez daha basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye, kararlarında Anayasa’ya uygun davranmaya davet etti.

TGS: YAŞASIN HÜRRİYET

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da sosyal medya hesabından RTÜK cezasına tepki gösterdi. TGS “FOX Ana Haber'e üç kez yayın durdurma cezası verildi. RTÜK'ün gerekçesi ‘kin ve düşmanlığa tahrik’(!) Sorgulamayı, eleştirmeyi, farklı görüşlere yer vermeyi düşmanlık olarak görmek baskıcı yönetimlerin refleksidir. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!” dedi.

RSF: ANTİDEMOKRATİK

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da Twitter’dan tepki göstererek “Koronavirüs yayınlarında gazeteci Fatih Portakal’ın devlet yöneticilerine yönelik eleştirel sözlerinin ‘düşmanlığa tahrik’ olarak değerlendirip FOX TV’nin ağır şekilde cezalandırılması tamamen antidemokratiktir; RTÜK’ün siyasete teslimiyetinin tescilidir.” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

RTÜK, FOX TV Ana Haber bültenine 3 kez yayın durdurma cezası verdi