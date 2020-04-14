CHP: AKP çocuk istismarı düzenlemesini gündeme getirdi, kabul etmedik

Birkan BULUT

Ankara

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, çocuk istismarına evlilik yoluyla af getirilmesine ilişkin sosyal medyada tepkilere neden olan metnin Meclise gelmediğini ama AKP'nin kendileriyle yaptığı görüşmelerde bu içerikte bir öneriyi gündeme getirdiğini söyledi. Emir, çocuk evliliklerine davetiye çıkarılacağı için bunu kabul etmeyecekleri yanıtını verdiklerini aktardı.

Mecliste infaz indirimi düzenlemesi görüşmeleri sürerken çocuk istismarında evlendirme yoluyla af içeren bir kanun bir düzenlemesi gündeme geldi. Bir kanun teklifi metni olarak hazırlanan metnin yaygınlaşması tepkilere neden oldu. Metne göre TCK'nın çocuk istismarına ilişkin 103. maddesinde düzenleme yapılarak, herhangi bir zorlama olmadığı durum gerekçesi öne sürülerek çocuklara cinsel istismarda bulunan kişinin evlilik yoluyla affedilmesi öngörülüyordu. Ancak Meclis'te komisyon ve genel kurula bu konuda daha önce herhangi bir metin gelmemişti. Böyle bir metnin ortaya çıkmasıyla AKP'nin bu konuda kamuoyunun nabzını yoklamak istediği yorumları yapıldı.

AKP İSTİSMAR YOKSA DİYE SAVUNDU

Konuya ilişkin sorularımızı yanıtlayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, çocuk istismarcılarına evlilik yoluyla af getirecek düzenlemenin komisyon ya da genel kurula gelmediğini ancak AKP'nin infaz düzenlemesine ilişkin CHP ile yaptığı görüşmelerde konuyu gündeme getirdiğini söyledi. “Sosyal medyada ortaya atılan metnin uydurma ya da iktidarın bir hazırlığı” olabileceğini ifade eden Emir, AKP'nin kendileriyle görüşürken bu konuyu gündeme getirdiğini ama yazılı olarak bir şey sunulmadığını aktardı. Böyle bir teklif yazılı olarak verilse tepkilerinin çok büyük olacağını ifade eden Emir, çocuk istismarıyla ilgili düzenlemenin "reşit olmamakla birlikte gerçekten evlilik varsa ve çocukların suistimal edilmediğine ilişkin bir kanı oluşmuşsa" şeklinde savunulduğunu söyledi.

“15 YAŞINDAN KÜÇÜK BİRİNİN RIZASI OLAMAZ”

Emir, CHP olarak düzenlemeye net olarak itiraz ettiklerini ve 15 yaşından küçük birinin rızasının hiçbir şekilde olamayacağını bildirdiklerini dile getirdi. Evlilik bile olsa bunun açık bir şekilde cinsel istismar olduğunu vurgulayan Emir, kendilerine böyle bir affın mevcut evlilikler için çıkarılmak istendiği söylense de CHP olarak çocuk evliliklerine davetiye çıkarılacağı için bunu kabul etmeyecekleri yanıtını verdiklerini aktardı.

Dün Mecliste ne oldu? Çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet aklandı mı?