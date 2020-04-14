Galataport önünde iş cinayeti protestosu: Hasan’ın katili 'Çarklar dönecek' diyenler

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş, iş cinayetinde yaşamını yitiren sendika temsilcisi Hasan Oğuz için, Oğuz’un çalıştığı Galataport şantiyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, “Hasan’ın katili ‘Çarklar dönecek’ diyenlerdir” denildi.

Galataport şantiyesinde çalışırken 7 Nisan günü kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Dev Yapı-İş Avrupa Yakası Temsilcisi Hasan Oğuz dün hastanede yaşamını yitirdi. Dev Yapı-İş Oğuz’un ölüm raporunda ise ölüm şeklinin "bulaşıcı hastalık" diye belirtildiğini aktardı. İş cinayetinin ardından Dev Yapı-İş, Galataport şantiyesi önünde eylem yaptı.

Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, 3 Nisan’da şantiyede çalışan 3 işçide virüs tespit edilmesine rağmen önlem alınmayarak, çalışmaların devam ettiğini söyledi. İşçilerin hâlâ çalışmaya zorlandığını belirten Karabulut, yapılan evde kal çağrılarına rağmen iktidarın işçilerin çalışmasını istediğini söyledi. Şantiyelerde yaşanan bu durumdan dolayı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Karabulut, “Salgına davetiye çıkaran bu şantiyelerin durdurulması için hem hukuksal hem de fiili meşru mücadelemizi yürüteceğiz. Hasan’ın ölümüne sebep olanlar ‘Çarklar dönecek, üretim devam edecektir’ diyenlerdir” dedi.

Açıklamaya katılan Emeğin Gücü Derneği Başkanı Mustafa Akyol da “Galataport’ta çalışan işçi arkadaşlarımızın hâlâ hakları gasbediliyor. Ne zaman bir olursak, o zaman bu ölümlerin hesabını soracağız” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Galataport'ta iş cinayeti: Dev Yapı-İş Temsilcisi Hasan Oğuz hayatını kaybetti