14 Nisan 2020 15:59

Diyarbakır’da PTT önlerindeki kuyruk uzadıkça uzuyor

Fiziksel mesafeye dikkat edilmesi çağrıları yapılırken Diyarbakır’da PTT önlerindeki kuyruk uzadıkça uzuyor. Yurttaşlar, “Faturalar ertelenseydi, yardım eve gelseydi. Bu kuyruk olmazdı” diyor.

Fotoğraf: Fırat Topal/ Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemler arasında fiziksel mesafeye dikkat edilmesi isteniyor. Ancak Diyarbakır’da gün içinde PTT önlerindeki kuyruk uzadıkça uzuyor. Kimisi elektrik faturasını ödemek için kuyrukta, kimisi çocuk parası için, kimisi de hesaplarına yatırılmayı beklediği 1000 TL’lik yardım için. “Faturalar ertelenseydi, yardım eve gelseydi. Bu kuyruk olmazdı” diyen yurttaşlar, “İş yok güç yok. Kimse bizi düşünmüyor” diyor. 

    BAŞKA UMUDUMUZ YOK

    Deniz Bayram, hurdacılık yaparak geçimini sağlıyor. Koronavirüsten kaynaklı işe gidemediğini ve başka bir gelirinin olmadığını ekleyerek almayı ümit ettiği 1000 TL’lik yardım parası için sırada olduğunu söylüyor. Bayram, “Birkaç gün eşim geldi evinize gelecek dediler. 15 gündür bekliyoruz bir şey gelmedi çalışmıyorum da. Bu defa da ben geldim sıraya girdim. Bir de ben şansımı deneyeceğim. Ev kira ne yapalım başka bir umudumuz da yok. İşe gidebilsem bu sırada beklemezdim” diyor. 

    Güllü Tabay ise çocuk parası için sırada olduğunu söylüyor. Alacağı paranın ise 300-400 TL gibi bir miktar olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “İhtiyacımız var. 400 TL değil 100 TL’ye dahi ihtiyacımız. İhtiyacımız olmasa bu sıraya girmezdik. Eşim tek çalışıyor ama 4 aydır çalışmıyor, inşaatçı o da. 4 çocuk var ve onlara bakmak çok zor kardeşim” diyor. 

    BORÇLANDIK, EŞİMLE KAVGA EDİYORUZ

    Yüksel Can, 5 çocuk annesi o da 1000 TL için geldiğini eve gelmeyince gelip sıraya girmek zorunda alabilirse mesai kapanmadan, elektrik borcunu ödeyecek yoksa elektriğinin kesilmesi ile karşı karşıya kalacak. Can, eşinin inşaat işçisi olduğunu geçen sene rahatsızlandığından bu yana çalışamadığını belirterek “1000 TL için geldik. Eve de gelmedi, mecbur geldik sıraya girdik. İş güç yok. Borçlandık dükkanlara, eşimle sürekli kavga ediyoruz. Çocuklarımın psikoloji bozulmuş. Eşim inşaat işçisi o da çalışmıyor. Ailem aralarında para toplayıp masraf etti. Elektrikleri kestiler bir ay önce şimdi ödeyemezsem yine keseceklerini söylediler” diyor.  

    ELEKTRİĞİ KESİYORLAR

    Kadri Kaya (55)  elektrik faturasını ödemek için gelip sıraya girdiğini fakat bir türlü ödeyemediğini belirterek, “3 gündür köyden sabah 08.00’de geliyorum yine yetişemiyorum.  Elektrik faturası kadar yol parası verdim. Faturalar ertelenmiş olsa bu gün bu sırada olmayacaktık. Halkın sağlığı önemli değilmiş demek. Faturaları erteleseydiler.  Annemin de 1000 TL yardım parasını getirmediler” diyor. 

    Gülbahar (30) 4 çocuk annesi. O da elektrik faturasını yatırmak için sırada ama bir türlü ödeyemediğini belirtiyor. Gülbahar, “Her gün geliyorum bu sırayı görünce bırakıp gidiyorum. Elektriğimizi bir defa kestiler, mecbur geldim. Şimdi faturamı ödemezsem haciz gelecek dediler. Kimse bizi düşünmüyor. Elektrik faturasını ödemeyince elektriği kesiyorlar hani halkın sağlığı?” diye soruyor.

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