CHP infaz düzenlemesini AYM'ye götürecek
CHP, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen ve muhalefetin "özel af" olarak tanımladığı infaz düzenlemesini, Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı.
Fotoğraf: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), muhalefetin "özel af" olarak tanımladığı, dün Meclis'te kabul edilip yasalaşan infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık" dedi.
AKP’nin, MHP’nin önerileri doğrultusunda hazırladığı infaz paketi, altı gün süren görüşmeler sonunda, 330 milletvekilinin katıldığı oylamada, 51ret oyuna karşılık, 279 kabul oyuyla Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Meclis’e sevk edildiği gün bu yana düşünce suçlularının bütünüyle kapsam dışında bırakması, siyasi tutukluları kapsamaması, kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili af niteliğinde düzenlemeler içermesi nedeniyle eleştirilen pakette, bu konularda değişiklik olmadı. AKP ve MHP’nin oylarıyla, hiçbir şiddet eylemi bulunmamasına rağmen görüşlerinden dolayı Terörle Mücadele Kanunu (TCK) uyarınca cezalandırılan siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler cezaevinde kalmaya devam edecek. (ANKARA)
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