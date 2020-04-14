İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öykü yarışması düzenleyecek.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılacağı yarışmanın konusunun sağlık emekçileri olduğu belirtilen yazılı açıklamada, “İçinden bulunduğumuz bu süreçte, sağlık çalışanlarımızın motivasyonunun artmasına vesile olacak; çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, çocukların iç dünyasını anlatan eserlerin katılacağı ‘Sağlık Kahramanları’ konulu bir öykü yarışması düzenlemektir. Amacımız, çocukların ulusal duygularını ve sağlık bilincini sanat ile ilişkilendirerek hem manevi duyguları, hem de estetik becerileri geliştirmek” denildi.

Yarışmaya katılacak çocukların yazdıkları öyküleri [email protected] adresine e-posta göndererek katılım sağlanabilecekken, her kategorideki ilk 3 öğrenciye bisiklet ve çeşitli kitaplar hediye edilecek. Her kategorinin ilk 3 hikayesi ve jüri kararı ile mansiyon ödülü kazanan hikayeler ise kitaplaştırılacak. Başvurular 16 Nisan’da sona erecek. (İzmir/EVRENSEL)