Kovid-19 salgınını fırsat bilip Saraçoğlu'nda ağaçları kestiler

Ankara'da Türkiye'nin ilk toplu konut alanı ve kentsel sit alanı olan Saraçoğlu Mahallesi'nde otopark yapılması amacıyla ağaçlar kesildi. Hukuksal süreç devam etmesine rağmen salgını fırsat bilerek Bakanlığın ağaçları kestiğine dikkat çeken Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik Bakanı ve Kültür Turizm Bakanı hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Mahallede inceleme yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Binalarıyla, ağaçlarıyla tescilli kültür varlığı ve kentsel sit alanı olan Saraçoğlu Mahallesi’nde ağaçlar, kepçelerle devrilmiş, parçalanmış. İnsanların sağlık mücadelesinde olduğu böylesi bir dönemde, rant ve talandan vazgeçmeyenler yargı önünde hesap verecekler" dedi.

"SORUMLULARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Saraçoğlu'nun ağaçları ile kendi habitatını oluşturan flora ve faunası ile insan doğa birlikteliğinin en nadide eseri olduğunu belirten Candan, süreci şöyle aktardı:

"Cumhuriyetin ilk toplu konut alanı olan Saraçoğlu Mahallesi kent merkezinde nefes alanımızdır. Altına otopark yapılmasını öngören koruma amaçlı imar planına dava açtık ve iptal ettirdik. Mahkemenin iptal hükümlerini dikkate almadan yeniden plan yaptılar, onu da yargıya taşıdık. Hukuksal süreç devam ederken bir oldu bitti ile Saraçoğlu Mahallesi’ne kıymaya çalışıyorlar. Kültür yoksunu, doğa düşmanı bu anlayış, yaşam alanlarımızı, nefes alanlarımızı, geleceğimizi yok etmek niyetinden vazgeçmiyor. Biz de yargı önünde hesap verecekleri güne kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sorumluların peşini bırakmayacağız. Çevre Şehircilik Bakanı ve Kültür Turizm Bakanı hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunuyoruz."

Fotoğraflar: Evrensel

HASTANELERİ AÇMAK İÇİN İHALE YAPMASI GEREKİRDİ

Çevre Şehircilik Bakanı'nın Kovid-19 salgınında vakalar katlanarak artarken, kent merkezindeki hastaneleri yeniden hizmete açmak için ihale yapması gerektiğini belirten Candan, öte yandan kültür varlıklarını korumakla görevli Kültür Turizm Bakanlığının, kentsel sit alanı olan ve tamamı tescilli Saraçoğlu’da ağaç katliamı yapılmasına göz yummasının da içler acısı olduğunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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