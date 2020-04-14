AKP, koronavirüs nedeniyle 15 maddelik yeni ekonomi paketi teklif etti

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İşçi mektubu: "Kendi OHAL’im" üç gün sürdü, çünkü ekmek lazım!

"Dördüncü günün sonunda bu kararın benim gibiler için fazla lüks olduğunu anladım. Ben ve ağabeyim bu eve ekmek getirmezsek, evin faturalarını ödemezsek hükümetin bu konuda hiçbir şey yapacağı yok."