AKP, koronavirüs nedeniyle 15 maddelik yeni ekonomi paketi teklif etti
AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, koronavirüs salgını nedeniyle 15 maddelik yeni bir ekonomi paketi teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.
Mehmet Muş | Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA
AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yeni tedbirler içeren 15 maddelik yeni bir teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.
Muş ayrıca, bu süreçte işini kaybeden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.
Teklifte faaliyetleri durdurulan işyerlerinin ve konutların su fatura borçlarının belediyelerce 3 ay süreyle ertelenmesi de yer alıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)
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