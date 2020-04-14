CHP'li Gürer: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının milyonları tadilata gitmiş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’li Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, 2018 ve 2019 yıllarında bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda 24 milyon 250 bin lira tutarında tadilat yapıldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yılında tadilat dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan masrafların toplam tutarı ne kadardır? 2018 ve 2019 yıllarında bakanlık ve bağlı kuruluşlarda yeşil alanların artırılması yönünde çalışmalar yapılmış mıdır?" şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Bakan Murat Kurum, önergeye verdiği yanıtta, 2018 yılında 8 milyon 881 bin lira, 2019 yılında da 15 milyon 369 bin lira olmak üzere iki yıl içinde toplam 24 milyon 250 bin lira tutarında tadilat yapıldığını açıkladı.

Ömer Fethi Gürer | Fotoğraf: TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler BaşkanlığıTBMM Basın Birimi

TOKİ'NİN İKİ BİNASINA 338 BİN LİRALIK TADİLAT

Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara merkez bina ve İstanbul hizmet binası olmak üzere 2 binada faaliyet göstermektedir. 2018-2019 yıllarında 2 binada yapılan tadilat, dekorasyon ve çevre düzenleme işleri için yapılan harcamaların toplam tutarı 338 bin TL’dir” açıklamasında bulundu.

MİLLET BAHÇELERİ

Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeşil alan çalışmalarıyla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

“Ülkemiz genelindeki yeşil alan miktarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen kişi başı yeşil alan miktarı standartlarının altında olduğundan, 81 ilde Millet Bahçelerinin yaygınlaştırılması çalışmaları ile şehirlerimizdeki yeşil alan büyüklükleri ve kişi başı düşen yeşil alanların arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla, şehirlerimizde yaşayan insanların hayat kalitesini arttırmak ve doğayla iç içe yaşam alanları oluşturmak üzere, 2023 yılma kadar 81 ilde 81 milyon metrekare alanda Millet Bahçesi yapılması hedeflenmektedir. Gelinen tarih itibariyle 64 ilde yaklaşık 37 milyon metrekare Millet Bahçesi belirlenmiş olup, söz konusu alanlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir.”

TOKİ’NİN BİNALARINA GÜNLÜK 500 TL TADİLAT HARCAMASI

Gürer ise binaların tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi için harcanan miktarın dikkat çekici olduğunu ifade ederek, "Binaların tadilatı için 2 yılda 24 milyon liradan fazla para harcanmış. Bu paralarla belki de yeni binalar yapılabilirdi. TOKİ’nin iki binası için 2 yılda 338 bin liradan fazla harcama yapılmış. Bu rakam her bina için günlük olarak yaklaşık 500 TL tadilat parası harcandığını ortaya koyuyor" dedi.

Gürer, "18 yılda AKP tasarrufu düşünmeden gereğinden fazla israf yaparak hazineyi tüketti. Bugün ise 10 TL bağışı dahi talep eder hale geldi. Kamuda kendi genel müdürlük binası boşaltıp kiraya çıkan, lojmanlarını boş tutan, yüksek kira bedelleri ödeyen çok sayıda kurum varlığını Sayıştay raporları ile de gün ışığına çıkardık ama AKP iktidarı başta Saray olmak üzere gösteriş için gereksiz masraflar yatırımları çok önemsedi. Bugün ise gelinen noktada hazine boşalmış durumda. Hızla gereksiz yatırımlardan vazgeçip yüksek kira bedelleri ödenen yerler yerine kamu kendi mülklerini değerlendirmelidir" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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