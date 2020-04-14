14 Nisan 2020 11:41

İŞKUR rakamlarına göre bir ayda 224 bin yeni işsiz

İŞKUR, Mart ayı kayıtlı işsiz sayılarını açıkladı. Mart'ta kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 675 bin kişi oldu. Tekstil en çok işçi alımı yapılan işkollarından biri oldu.

tekstil fabrikası

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    İŞKUR rakamlarına göre işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre 224 bin kişi artarak 3 milyon 675 bin 793 kişiye yükseldi. İŞKUR rakamlarına göre şubat ayında işsiz sayısı 3 milyon 451 bin 793 olarak kayıtlara geçmişti. Buna göre işsiz sayısı bir ayda yüzde 6.5 artış gösterdi.

    Kayıtlı işsizlerin yüzde 51.1’i erkek, yüzde 48.9’u kadın, yüzde 36.4’ü ise 15-24 yaş arası kişilerden oluştu.

    İŞSİZLİK GİZLENİYOR

    Mart ayında Aktif İşgücü Piyasası Programları (AİPP) kapsamında 10 bin 917 program düzenlendi. Bu programa katılan 49 bin 977 kişi, 2020 yılı ocak-mart döneminde düzenlenen programlara katılan 139 bin 934 kişi işsiz olarak kayıtlara geçmedi. Aktif İşgücü Programlarına katılan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında arttı.

    GENÇ İŞSİZ SAYISI 1 MİLYON 100 BİN

    Yaş gruplarına göre en yüksek işsizlik 20-24 yaş arası gençlerde görüldü. 1 milyon 104 bin olan bu grubu 678 bin ile bu kez 25-29 arası gençler izledi. 65 yaş üstü olan ve iş arayan ise 8 bin 938 kişi bulunuyor. Bu kişilerin bine yakını 1 yıldan fazla süredir iş arıyor.

    795 DOKTORALI, 18 BİN 834 YÜKSEK LİSANSLI İŞSİZ

    Ön lisans mezunu 370 bin 266 kişi ile lisans mezunu 564 bin kişi işsiz. 4 yıllık üniversite mezunu olup da 1 yıldan fazla süredir iş arayan 123 bin kişi işsizlik sorununun kronikleştiğini gösterirken, doktora diplomasına sahip olan ancak iş bulamayan 795 kişi var. Yüksek lisans mezunu olan ancak iş bulamayan kişi sayısı ise 18 bin 834. (EKONOMİ SERVİSİ)

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