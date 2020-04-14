İBB Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yüksel Eryiğit: Sağlık alanları desteğe muhtaç durumda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yüksel Eryiğit, en fazla vaka sayısının olduğu İstanbul'da yoğun bakım servislerinin dolu olduğunu söyledi. Eryiğit, "Sağlık alanları her türlü desteğe muhtaç durumda. Sorunları bekletemeyiz çünkü buraya özgü sorunlar ürüyor" dedi.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, İBB Bilim Kurulu Üyesi ve İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, İstanbul’un özel değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne ilişkin kısıtlamaya rağmen üretimin içerisindeki işçi ve emekçilerin hâlâ dışarıda olduğunu hatırlatan Eryiğit, "Evde kal' çağrısına uyan ve evden çalışabilecek kesim haricinde küçük sanayi ve sanayinin içerisindeki insanlar uymaları kurallara uydular mı, uymadılar mı? Bize göre uyamadılar. Kişisel koruyucu donanımla da ilgili sorun var ve fiziksel mesafe yeterince korunamıyor" dedi.

"PİK NOKTASINA ÇIKMADIK ANCAK TIRMANIŞ DEVAM EDİYOR"

Koronavirüsün henüz pik noktasına çıkmadığını ancak vaka sayısındaki yükselişin devam ettiğini belirten Eryiğit, şunları söyledi:

"Dolayısıyla İstanbul’daki tüm hastanelerinin yatak sayısına baktığımızda, yoğun bakımlarda doluluk olduğunu görüyoruz. Diğer yataklarda da ciddi doluluk var. Enfeksiyona karşı mücadelede sadece hastane yatakları üzerinden çözüme ulaşmak doğru bir yol değil, izolasyon merkezlerinin oluşturulması lazım. Kovid-19 teşhisi konmuş ama semptom göstermeyen insanların da bir yerde toplanıyor olması lazım. İstanbul’da bazı hastanelerin ek binaları var, yeni binası yapıldığı için eski binası terk edilmiş sağlık alanları var. Çok küçük çalışmalarla buralar hemen devreye sokulabilir. Bunlar elimizdeki rezerv yataklar ve sayısı 4 bin. Bunlar yetmiyor ise ‘Maltepe’de, Yenikapı’da ve Gürpınar’daki balık halinde altyapıyı biz oluşturalım, buyurun bu tarz yerler kurun’ dedik. Bunu Bakanlık’a da sunduk. İkincisi test sayılarının mutlaka artırılmalı. Kamuda ya da pandemi hastanesinde sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarının mutlaka tam olması lazım. Bunun eksiksiz giderilmesi için merkezi hükümet ve biz dahil herkesin duyarlı olması gerekiyor. Bütün bunlar yetmiyorsa yayılımı engellemek için her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerek."

Eryiğit, "Sağlık alanları kamu özel fark etmeksizin her türlü desteğe muhtaç durumda. Biz sağlık çalışanlarını arıyoruz; bir sorunları var mı, bir şeye ihtiyaçları var mı, diye soruyoruz. Ayrıca onların evlerinde taşıyıcı olma kaygıları var. Biz de otellerde kalmalarını sağlamak amacıyla girişim başlattık. Yaklaşık 2 binin üzerinde müracaat aldık ve otellere yerleştirme işlemlerine başladık. Bütün talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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