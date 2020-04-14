BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Haydar Baş | Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile Kovid-19 testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, bugün yaşamını yitirdi.
Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. (Trabzon/DHA)
Türkiye'de koronavirüs: Haftasonu sokağa çıkmak yasak | Tüm gelişmeler (14 Nisan)
Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?