UNICEF: Alıkonulan çocuklar COVID-19 bulaşma riski altındalar ve serbest bırakılmalıl

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore dünyanın çeşitli ülkelerinde alıkonulan yüz binlerce çocuğun COVID-19 bulaşma riskiyle çok ciddi biçimde karşı karşıya bulunduğunu belirterek serbest bırakılmalarını istedi.

Alıkonan çocukların çoğunun COVID-19 gibi hastalıkların yayılmasına son derece elverişli olan koşullarda, beslenme, sağlık ve hijyen hizmetlerine yeterli erişimin olmadığı kapalı ve aşırı kalabalık yerlerde tutulduğunu belirten Fore; “Bu tesislerde her an bir salgın ortaya çıkabilir. Alıkonulan çocuklar, özellikle salgın tedbirleri veya önleyici tedbirler nedeniyle personel sayısının veya bakım hizmetlerinin olumsuz etkilendiği durumlarda ihmal, istismar ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı daha savunmasızdırlar” dedi.

“Dünyanın çeşitli yerlerinde çocuklar tutukluluk, göçmen gözetimi veya diğeridari gerekçelerle alıkonularak çocuk adalet sistemi içerisine girmekte, silahlı çatışmalar, ulusal güvenlik veya aktivizm gibi sebeplerle hapsedilmekte yahut da kapalı kurumlardakiebeveynleri ile birlikte yaşamaktadırlar” diyen Fore bu durumda olan ve fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları nedeniyle virüs bulaşma riski altında olan tüm çocukların tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.

Fore çağrısında şunları söyledi; “Bütün hükümetlere ve alıkoyma konusunda yetkili olan diğer tüm makamlara, ailelerinin yanına döndürülebilecek veya uygun bir alternatif uygulamaya güvenli şekilde yerleştirilebilecek durumda olan bütün çocukları derhal serbest bırakmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu alternatifler geniş aileleri veya diğer aile veya toplum temelli bakım hizmetlerini de kapsamaktadır. UNICEF aynı zamanda alıkoyma merkezlerine yeni çocukların kabulünün de durdurulması çağrısında bulunmaktadır.” (HABER MERKEZİ)