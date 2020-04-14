İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Kovid-19'lu vaka sayısı 433'e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan 433 işçide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bir işçinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 433 çalışanda koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Ahmet Hakan Fenerci adlı İBB işçisinin de yaşamını yitirdiği bilgisini veren Ongun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433'e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci’yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz."

(HABER MERKEZİ)

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