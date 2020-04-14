14 Nisan 2020 07:50

TGC’nin en kıdemli kadın gazetecisi Ferhunde Ülküsel 103 yaşında vefat etti

TGC Yönetim Kurulu, basın şeref kartı sahibi olan 103 yaşındaki Ferhunde Ülküsel’in vefat ettiğini bildirdi, başsağlığı mesajı yayınladı.

Ferhunde Ülküselîn vefatına dair TGC'nin web sitesinden yapılan duyuru

Ferhunde Ülküselîn vefatına dair TGC'nin web sitesinden yapılan duyuru

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    TGC Yönetim Kurulu, basın şeref kartı sahibi olan 103 yaşındaki Ferhunde Ülküsel’in vefat ettiğini bildirerek başsağlığı mesajı yayınladı.

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin en kıdemli kadın üyesi, 1997 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi Ferhunde Ülküsel 12 Nisan 2020 Pazar günü vefat etti.

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "1955 yılında Cemiyetimize üye olan, gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ferhunde Ülküsel’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

    Ferhunde Ülküsel’in cenazesi 14 Nisan 2020 Salı günü Çekmeköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    FERHUNDE ÜLKÜSEL KİMDİR?

    1917 yılında Samsun ‘da doğdu. Samsun Kız Lisesi’nde mezun oldu. Çalışma hayatına İktisat Vekaletinde (1939-1943) başladı. Daha sonra sırası ile Anadolu Ajansı (1943-1961), Son Havadis Gazetesi (1962-1968), Türk Haberler Ajansı'nda (1968-1970) çalıştı. 1997 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü aldı. Basın Şeref Kartı taşıyordu. İki çocuğu sahibiydi. (MEDYA SERVİSİ)

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