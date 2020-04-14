14 Nisan 2020 03:03

CHP’li Gürer: Mali müşavirlerin sesine kulak verin

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mali müşavir ve muhasebecilerin salgının neden olduğu tehditten olumsuz yönde etkilenmemeleri için beyanname verme sürelerinin de uzatılması gerektiğini ifade etti.

Ömer Fethi Gürer

Fotoğraf: Ömer Fethi Gürer

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL EKONOMİ
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    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerde kapsam dışı bırakılan muhasebeciler ve mali müşavirlerin, büyük bir risk altında faaliyetlerini sürdürmek zorunda bırakıldıklarını söyledi.  

    Şirketlerin bazı ödeme kalemlerinin süresinin uzatıldığını anımsatan Gürer, mali müşavir ve muhasebecilerin salgının neden olduğu tehditten olumsuz yönde etkilenmemeleri için beyanname verme sürelerinin de uzatılması gerektiğini ifade etti.

    MUHASEBECİLERE VİRÜS ETKİSİ

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüsle mücadele kapsamında alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde, muhasebeciler ve mali müşavirlerin kapsam dışında tutularak, bu meslek grubunun, virüsün neden olabileceği  tehdidin etkisi altında kaldığını belirtti.

    BEYANNAME VERME SÜRESİ NEDEN UZATILMADI?

    CHP’li Gürer, koronavirüsle mücadele kapsamında şirketlerin bazı ödeme kalemleriyle ilgili sürelerinin uzatıldığını ancak KDV, SSK bildirimi, stopaj ve beyanname verme sürelerinin halende uzatılmadığını hatırlatarak, “Süre uzatılmadığı için muhasebeciler ve mali müşavirler salgının boyutlarının her geçen gün arttığı bir dönemde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalıyorlar. Bu durum, bu meslek grubu arasında ciddi bir tedirginliğe yol açıyor” dedi.

    1 MİLYON 500 BİN KİŞİ KAYGILI

    Türkiye genelinde 120 bine yakın muhasebeci ve mali müşavirin olduğunu, stajyerler ve çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 480 bin kişinin bu meslek grubunda yer aldığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 1 milyon 500 kişilik bir kesimi oluşturan muhasebeciler ve mali müşavirlerin, dünyayı etkisi altına alan salgının hızla yayıldığı bir dönemde, salgının oluşturacağı tehdide karşı gereken düzenlemeler sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

    İŞ İŞTEN GEÇMEDEN TEDBİR ALINMALI

    Vergi ödemelerinin süresinin uzatıldığı, çok sayıda özel ve kamu kurumunda faaliyetlerin durdurulduğu bir dönemde beyanname ve bildirge verme süresinin uzatılmamış olmasının, muhasebeci ve mali müşavirlere çalışma zorunluluğu getirmesi anlamına geldiğini kaydeden Gürer, “Salgınla mücadelede çok hassas bir döneme girildi. Muhasebeciler ve mali müşavirler nerede ve nasıl hazırlandığı belli olmayan, virüs taşıma riski yüksek olan çok sayıda evrakla temas halinde. Muhasebeciler ve mali müşavirler bu konuda ciddi tedirginlik yaşıyor. İş işten geçmeden, büyük sorunlar yaşanmadan, Beyanname ve bildirge sürelerinin de uzatılmasını talep eden muhasebeciler ve mali müşavirlerin sesine mutlaka kulak verilmelidir” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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