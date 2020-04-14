14 Nisan 2020 02:22

İsveç polisine 130 "öksürük ve tükürük" saldırısı

İsveç'te koronavirüs salgını boyunca polise tükürerek veya öksürerek geri adım attırmaya çalışan şüphelilerin sayısı 130'a ulaştı.

İsveç'te iki polis aracı

Fotoğraf: Sepi V/Flickr

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç'te çete üyeleri ve bazı şüphelilerin korona olduklarını söyleyerek "öksürmeleri" polisleri güç durumda bırakıyor.

    Virüsün ülkede yaygınlaşmaya başlamasından bu güne kadar polislere yönelik koronalı 130 "öksürük ve tükürük saldırısı" gerçekleşti.

    14 Mart günü Norveç'in başkenti Oslo'da  polis, çevreyi rahatsız ettiği ihbar edilen bir kişiyi sorgulamak istedi. Polislerin yaklaşmaları üzerine kendisinin koronaya yakalandığını söyleyerek polislere tükürmeye başladı.

    Gerileyen polisler, maske, koruyucu gözlük ve eldivenlerini taktıktan sonra saldırgana müdahale ederek gözaltına aldı. Oslo İlk Mahkemesi, kişiyi devlet memurunu tehdit etme ve şiddet uygulama suçundan 75 gün hapis cezasına çarptırtdı.

    10 Nisan günü benzeri bir olay İsveç'in Örnsköldvik kentinde bir AVM'de meydana geldi. Polis, bir grup genci AVM'den dışarıya çıkarmak isterken 18 yaşındaki bir genç koronalı olduğunu söyleyerek bir polisin yüzüne doğru defalarca öksürdü.

    Genç, yakalanmasından sonra da polislerin yüzlerine öksürmeyi sürdürdü. Tutuklanan genç polise şiddet uygulama suçundan yargı karşısına çıkarılacak.

    YAKALANMAMAK İÇİN...

    Bu güne dek polislere yönelik benzer 130 "saldırı ve tehdit" olduğu rapor edildi. Polis Federasyonu'nun iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olan baştemsilcisi İsveç Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada “Bunu gösteren pek çok örnek var. Bulaşıcı hastalığa yakalandıklarını söylüyor ve polise doğru koşuyor, öksürüyor veya tükürüyorlar” dedi.

    Söz konusu taktiğin daha önce de polisten kurtulmak amacıyla uygulandığını ama koronavirüsünün yaygınlaşmasından sonra büyük artış gösterdiğini söyledi.

    “Kontak kurduğumuz herkes potansiyel bulaşıcı hastalık taşıyıcısı olabilir” diyen Danielsson, konuşmasının devamında “Bütün polis teşkilatında genel bir kaygı var. Çevremizde olanlar bizleri etkiliyor ama işimizi yapmamızı engelleyebilecek düzeyde değil” şeklinde konuştu.

    Danielsson, bu tür saldırıların polislere ellerinde bulunan koruyucu ekipmanları kullanma, mesafe bırakma ve ellerini temiz tutma gibi zorunluluklar getirdiğini söyledi.

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