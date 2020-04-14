İnfaz düzenlemesi kabul edildi | HDP Kocaeli Mv. Ö.Faruk Gergerlioğlu değerlendiriyor
İnfaz düzenlemesi üçüncü görüşmelerin ardından AKP ve MHP oyları ile kabul edildi. HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yaşananları değerlendiriyor.
14 Nisan 2020 01:02
İnfaz düzenlemesinin görüşmelerinde üçüncü görüşmelerinin ardından AKP ve MHP oyları ile kabul edildi. HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de yaşananları Hasret Gültekin Kozan'a değerlendiriyor. (EVRENSEL WEB TV)
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