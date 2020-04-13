Birleşik Krallık’ta bakımevlerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık’ta, 13 Nisan itibarıyla koronavirüsün neden olduğu can kaybının 11 bin 329 kişi olduğu açıklandı. Bu sayı, sadece hastanelerde ölenlerden ibarettir. Evlerinde ve bakımevlerinde ölenler bu sayıya dahil değil.

Özellikle bakımevlerinden gelen haberler, hastane ölümlerinin yanı sıra yüzlerce insanın da evlerinde ve bakımevlerinde hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Hastanelerdeki doluluktan ve yeterince solunum cihazının olmamasından dolayı, özellikle yaşlıların bakımevlerinde ölüme terk edildiği anlaşılıyor. Bugüne kadar sağlık alanında yapılan kesintiler sonucu, insanların tedavi altına alınmasına imkan bırakılmamış durumdadır.

COUNTRY DURHAM'DAKİ BİR BAKIMEVİNDE 13 KİŞİ ÖLDÜ

13 Nisan’da, Country Durham’daki bir bakımevinde 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hepsinin testlerinde Kovid-19’a rastlandığı kaydedildi.

Daha önce de Londra, Luton ve Glasgow’daki bakımevlerinde yaşlıların ölüm oranlarında büyük bir artışın olduğu ve çoğunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmişti.

Yine Doğu Londra’da ismi verilmeyen bir bakım evinde 7, Londra’nın kuzeyinde bulunan Luton kasabasındaki Castletroy Bakımevinde 15, İskoçya’nın Glasgow kentinde Cranhill mahallesinde bulunan bir bakımevinde 12 ve yine Glasgow’un batısındaki Dumbarton kasabasındaki bir bakımevinde de 8 kişi hayatını kaybetmişti.

KORKULAN OLUYOR MU?

Uzun yıllar, sağlıkta yapılan kesintiler sonucu, hastaneler yeni hasta almakta zorlanıyor. Toplam 33 bin yatak koronavirüs hastaları için ayrılmışken, bunun büyük bir bölümü dolmuş durumda. Londra’da yapılan 4 bin yataklı sağra hastanesinin yanı sıra, ordu mensuplarının hazırlamaya çalıştığı 5 ayrı hastane faaliyeti de devam ediyor.

Yıllarca yapılan kısıtlamalar ve kesintilerden dolayı hastanelerde yeterince yatak olmaması, hastaların hastanelere kaldırılmamasının önüne engel oluyor. Hastaların aramasına rağmen, ambulans servisi evlerde yüzeysel bir tedavi uygulayıp hastayı evinde bırakıyor. Bu da bir çok hastanın evinde ölüme terk edilmesi anlamına geliyor.

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