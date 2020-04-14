14 Nisan 2020 04:15

Koronaya yakalanan işçi işten atıldı: Önce virüsün, sonra açlığın kucağına attılar

TEKFEN bünyesinde çalışan bir işçide koronavirüs tespit edilmesinin ardından test yaptıran İşçi Ferit Işın, test sonucu dahi beklenmeden işten atıldı. Işın, hem salgına yakalandı hem de işsiz kaldı.

Fotoğraf: Ferit Işın

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Gözde TEKİN
    Kocaeli

    Kocaeli TÜPRAŞ’ta bakım-onarım işi yürüten taşeron şirket TEKFEN bünyesinde çalışan bir işçide koronavirüs tespit edilmesinin ardından test yaptıran İşçi Ferit Işın, test sonucu dahi beklenmeden işten atıldı. Koronavirüse yakalandığını öğrenen Işın, hem salgına yakalandı hem de işsiz kaldı. Tekfen’de bir işçinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan testte koronavirüs tespit edilmiş ve şirket 2 Nisan Perşembe gününden beri işi durdurmuştu. Bunun üzerine diğer işçilerden de test yaptırmaları istenmişti. İddialar üzerine iletişim kurduğumuz Tekfen’den ise yanıt alamadık.

    TEKFEN’de çalışan ve yaşananların ardından koronavirüs testi yaptıran Ferit Işın isimli işçi koronavirüs testi için hastaneye gitti. Işın test sonuçlarını dahi alamadan, işten atıldığını öğrendi. İşten atıldıktan sonra koronavirüse yakalandığını öğrenen Ferit Işın bir yurtta karantina altına alındı.

    TEKFEN’de 1.5 yıldır bakım onarım işinde çalıştığını söyleyen Işın Evrensel’e şöyle konuştu: “İzolasyon işinde çalışan arkadaşlardan biri işyerinde rahatsızlandı ve hastaneye götürüldü. Test sonucu pozitif çıktı. Sonra onunla birlikte çalışanlara, yakınında bulunanlara da ‘Hastaneye gidin’ dediler. Tabii bu esnada iş sürüyordu yani biz çalışmaya devam ediyorduk. 2 Nisan Perşembe günü de ben rahatsızlanarak hastaneye gittim, test yaptırdım. Hastaneye gittiğim gün işten atıldığım mesajla bildirildi.”

     “Bizi iki ekibe ayırmışlardı bir grup evde bekliyordu, bir grup da çalışıyordu. 15 gün bir ekip, 15 gün diğer ekip çalışacaktı; ben çalışan ekipteydim” diyen Işın ‘alınan önlemleri’ şöyle anlattı: “İş durdurulmadığı için yani ben de çalıştığım için bu hastalığı kaptım. Sadece benim değil en az 20 kişinin testi pozitif çıktı. Ne kadar önlem almış olurlarsa olsunlar; biz hep bir aradaydık. Nasıl mı? Yemekhaneler dışında hiçbir düzenleme yapılmadı. Servisler tam kapasite çalıştı; çay mahalleri ortak, soyunma odalarında dolaplarımız dip dibe. İllaki birbirimizin dokunduğu yerlere temas ediyoruz. İş yerinde test sonucu pozitif çıkanlar olduğundan hastaneye gittiğimde test yaptırmak istedim ve aynı gün içinde bana işten atıldığıma dair mesaj geldi. Kendi sağlığımı bıraktım, böyle bir zamanda bu zulmü kimse kimseye yapmaz. Benim kredi borcum var. Ciddi bir mağduriyet yaşıyorum.”

    2 AY ÖNCEKİ GÖZLEM RAPORU GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

    Kendisinin hangi gerekçeyle işten atıldığını öğrenmek için işyerini aradığını söyleyen Ferit Işın, “Ben 59 yaşındayım, emekliyim. Ama çalışmak zorundayım çünkü kredi borçlarım var. SGK’den işten atılma mesajı gelince işyerini aradım. Bana ‘2 ay önce hakkında gözlem raporu yazılmış. Bu yüzden işten atıyoruz’ denildi. Böyle bir şey olabilir mi çocuk kandırıyorlar. 2 ay önceki şeyle ilgili neden şimdi işten atılıyorum? Madem atacaklardı o zaman atsalardı da ben de bu hale düşmeseydim. Bu yapılan hangi hukuka sığıyor?”

    AV. AHMET ERGİN: BU KARAR HUKUKSUZDUR

    İşten atmanın hukuksuz olduğunu dile getiren Avukat Ahmet Ergin şöyle konuştu: “İşçi koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitmiş ve test yaptırmış. Hastaneye gittiğinden ve test yaptırdığından işverenin de haberi var. Test sonucu pozitif çıktıysa bu işçi zaten işten atılamaz, çünkü kendisine bir sağlık raporu verilir. İşveren işten atacaksa dahi rapor süresinin bitiminde atabilir. Afet, salgın, işin azalması vb. durumlarla ilgili Yargıtay kararlarında da geçen feshin son çare ilkesinin dikkate alınması gerekir. İşveren kısa çalışma ödeneğine başvurmamış, işçiyi izne ayırmamış ve işten atıyor. Dolayısıyla bu durum hukuka aykırıdır. Koronavirüsün yayılmasının önlenmesine ilişkin ücretli izin, işten atmaların yasaklanması yönünde pek çok talep sendikalar, meslek odaları ve siyasi partiler tarafından defalarca dile getirildi. Geçtiğimiz günlerde işten atmaların 3 ay boyunca yasaklanması amacıyla yapıldığı söylenen maddenin de yer aldığı torba yasa da kamuoyu gündemine gelmişti. Kocaeli Valiliği de  İl Umumi Hıfsızsıhha Kurul Kararlarında yer alan ‘Kovid-19 hastalığı olan ve/veya Kovid-19 hastalığı olan’ bir kişi ile korunmasız (Sosyal mesafe, kişisel koruyucu ekipman vs. olmadan) yakın teması olan özel sektör çalışanlarına en az 14 gün izolasyon gerektiğinden bu süre içerisinde idari izinli sayılmalarına’ ilişkin karar yayımlamıştı.”

    "TÜPRAŞ’IN HİÇ Mİ SORUMLULUĞU YOK?"

    Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan yaşananlar üzerine açıklama yaptı. Erkan şu ifadeleri kullandı:

    “59 yaşında, emekli olduğu halde çalışmaya mecbur olan bir işçiyi, hem risk altında çalıştıracaksınız hem de bu işçi siz onu bu koşullarda çalıştırdığınız için virüs kapacak ve utanmadan onu işten atacaksınız. Bu patronların işçilere verdiği değerin çok açık, çok somut bir göstergesidir. Evet taşeron şirketin patronu bu vicdansızlığı yapmıştır peki esas işveren TÜPRAŞ bu gelişmeleri bilmemekte midir? Esas işverenin bu olaylar karşısında hiç mi sorumluluğu yoktur? TÜPRAŞ yönetimi bizim bu vakalardan haberimiz yok diyemez, Tekfen yönetimi bilgilendirmediyse bile partimiz 8 Nisan Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasıyla Tekfen’de koronavirüse yakalanan işçiler olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Yani kimsenin ben duymadım, görmedim, bilmiyorum deme hakkı yoktur. Burada çok açık bir suç işlenmektedir. TÜPRAŞ yönetiminden, Tekfen yönetimine, işten atmaları 3 ay süreyle yasakladık dediği halde işyerlerini denetlemeyen hükümete, Sağlık Bakanlığına, İl Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğüne kadar silsile yoluyla herkes sorumludur. Basın açıklamamız sonrası İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu da özel sektör işletmelerinin bu süreçte uyması gereken kararları açıklamış, bu kararlar arasında korona pozitif işçilerin idari izinli sayılması da yer almıştır. Şimdi beklenen, bu kararları alanların bu kararlara aykırı davrananlar hakkında derhal idari işlem başlatması ve işçi arkadaşımızın yaşadığı mağduriyetin bir an evvel son bulmasıdır. Partimiz bu sürecin takipçisi olacak, başta Ferit Işın olmak üzere patronlar tarafından mağdur edilen tüm işçi arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olacaktır. Biz biliyoruz ki bu mağduriyetlerin yaşanmamasının tek bir yolu vardır, işçilerin birlikte mücadelesi. Partimiz dün olduğu gibi bugün de bu mücadelenin bir parçası olacaktır.”

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