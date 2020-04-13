Koronavirüs salgınının geldiği son aşamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun açıkladığı önlemler arasında herkesin maske takması, özellikle fizik mesafenin korunamayacağı market, kalabalık işyerleri, fabrikalar gibi yerlerde maskesiz bulunulmaması belirtildiği hatırlatan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, “Yine bir hafta önce maskelerin ücretli satışı yasaklanmıştır. PTT’nin vatandaşlık numarasıyla başvuru yapanlara ücretsiz beş adet maske göndereceği söylenmiş, ancak bu da ne yazık ki gerçekleşmemiştir. Çok sayıda PTT kargo emekçisi aşırı çalıştırılmanın yanında Kovid-19 ile enfekte olmuştur” dedi.

“MASKE DEVLET TARAFINDAN TÜM VATANDAŞLARA SAĞLANMALI”

Yerel yönetimlerin daha önce sağlık çalışanları ve belediye çalışanlarına sınırlı olanaklarıyla maske dağıtımı olsa da tüm kente maske dağıtmasının mümkün olamayacağı ifade edilen açıklamada, “Halkın maskelerini kendilerinin evde üretebilmesi için yöntemler tanımlanmaktadır. Bu da yeterli değildir.Hastalığın yayılmasının önlenmesi için dışarı çıkacak olanlara acilen maske gerekmektedir. Bunun daha önce ifade edildiği gibi devlet tarafından tüm vatandaşlara sağlanması gerekmektedir” denildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri yaptığı açıklamada taleplerini yineleyerek şunları söyledi:

“Salgının daha da yayılmasına neden olabilecek plansız ve ani kararlar alınmasından çok, herkes için koruyucu önlemlerin alınmasını, bunun toplumun tüm kesimlerine eşit ve ücretsiz olarak sağlanmasını talep ediyoruz” (İzmir/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: 1296 ölüm, 61 bin 49 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)

Eczaneden maske almak için ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?

Koronavirüs tespit edilen Ege Hazır Yiyecek fabrikası üretime ara verdi