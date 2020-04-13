Mitomani nedir?

Mitomani, halk arasında yalan söyleme hastalığı olarak bilinir.

Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir.

Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar.

Bir noktadan sonra kontrolü kaybederler ve bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri bile inanırlar.

Mitoman rahatsızlığına yakalanan kişiler, söyledikleri yalanların hastalık derecesinde olduğunu düşünmedikleri için tedaviye ihtiyaç duymazlar.

Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

MİTOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mitomani, tedavisi olan psikolojik bir hastalıktır.

Kişinin tedaviden olumlu sonuç alması için her şeyden önce ailenin ve diğer yakınlarının etkisi vardır.

Aile ve yakınlardan sonra ise doktorun izleyeceği doğru yol ile mitomani hastalığı atlatılabiliyor.

Öncelikle hasta mitomani hastası olduğuna ikna edilmelidir. Ardından mitomani hastalığına tedavi için hasta ikna edilmelidir.

Doktor öncelikle hastayı sürekli olarak yalan söylemeye iten nedeni araştırılıp bulur. Daha sonra ise bu nedene bağlı olarak psikoterapi ya da ilaçlı tedavi yönteminden biri belirler.

Doğru yöntemle hasta daha ilk seansta oldukça iyileşme gösterebilir. (HABER MERKEZİ)