Finlandiya’da evsizler umumi tuvaletlerde sabahlıyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da koronavürüsün yaygınlaşmasına karşı alınan önlemlerden en fazla evsizler zarar görüyor.

İşyerleri, kafeteryalar, restoran ve AVM’lerin kapatılması sonucu daha görünür hale gelen evsizler, açık olan marketlerde istenmiyor. Gündüzleri sokak ve meydanları mekan ediyor. Geceleri de umumi tuvalatlere sığınıyorlar.

Helsinki İl Genel Meclisi, koronavirüsün evsizler arasında yaygınlaşmasını engellemek için Diakonia adındaki yardım kuruluşla birlikte bazı önlemler aldı. Evsizlerin kalabilecekleri yerlerdeki yatak sayılarını arttırdı.

Helsinki İl Sosyal İşler ve Sağlık Bakımı Kurumu Bölüm Şefi Maria Dahlström, Yle haber ajansına koronavirüsün bulaşması sonucu hastalanan evsizleri izole edilecekleri ve karantinaya alınacakları yerler hazırladıklarını söyledi.

Evsizleri bulmak, yeme, dinlenme ve duş yapmalarına yardımcı olmak istediklerini söyleyen Dahlström, “Sorun çoğunun acil kalma yerlerine gelmek istememesi. Onlar dışarıda veya umumi tuvaletlerde uyuyor, ama biz akşamları yatacak bir yer isteyenlere yardım ediyoruz” dedi.

ACİL BARINMA YERLERİNE GİTMEK İSTEMİYORLAR

Evsizler, İl Genel Meclislerinin acil barınma yerlerini değil sokak ve tuvaletlerde yatmayı tercih ediyor. Acil barınma yerlerinde bir gece kalanlar en geç sabah saat 08.00 kadar orayı terk etmek zorunda. Ertesi gece kalabilmeleri için de yeniden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu nedenle de evsizler acil barınma yerlerine gitmekten kaçınıyor.

Bir çoğu hasta olan, bazıları uyuşturucu ve alkol kullanan evsizler koronavirüsüna yakalanma riski taşıyan grupların başında yer alıyor. Evsizler Derneği Başkanı Jussi Lehtonen, pandeminin bir gruplara bulaşması halinde geç fark edileceği için büyük bir yayılma riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

KAPILARIMIZI KAPADIK, PEK ÇOK KİŞİ KAPININ DIŞINDA KALDI

Jussi Lehtonen, “Büyük sorun bizim toplumumuzda tamamen dışlanılan insanların olması. Epidemiye karşı kendimizi korumak için kapılarımızı kapadık. Ama pek çok kişi kapının dışında kaldı” dedi.

Evsizlerin çok farklı duygular içinde olduklarını söyleyen Lehtonen, “Bazıları oldukça kaygılı, ama olanlara aldırış etmeyenler de var. Kalabilecekleri bir yer olmadığı için kızgınlar, ama çok yorgun oldukları için protesto edecek güçleri yok” şeklinde konuştu.

Ülkeyi yönetenlerin toplumun en fazla dışlanan kesimlerinin sorunlarını ihmal ettiğini söyleyen Lehtonen şunları kaydetti.

“İçinde bulunduğumuz durumdan çıkabilmek için ek kaynak alamadık. 3 hafta sokaklarda olmak uzun bir süre ve bu göz önüne alınmalıydı. Neredeyse umumi tuvaletlerin hepsinin kırmızı lambaları yanıyor. Meşguller. Halk oralarda yaşıyor.”