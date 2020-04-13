13 Nisan 2020 16:35

Üniversitelerde cezaları genişletecek kanun teklifi

Türkiye'de YÖK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle üniversitelerde zaten dibe vuran akademik özgürlükler yok edilmek isteniyor. Düzenlemeyle üniversiteler tümüyle zapturapt altına alınmak isteniyor.

İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısı ve meydanda yürüyen insanlar.

Fotoğraf: Twenty20

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Serhat ERTUGRAL*

    Tüm dünyada koronavirüse karşı mücadele ve bilimsel çalışmalar gündemdeyken, Türkiye'de YÖK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle üniversitelerde zaten dibe vuran akademik özgürlükler yok edilmek isteniyor. Düzenlemeyle ifade, araştırma ve toplanma gibi en temel özgürlükler kısıtlanarak üniversiteler tümüyle zapturapt altına alınmak isteniyor. 

    Kanunda yapılmak istenen değişikliklerde özellikle disiplin suçlarını içeren maddelere bakarak bir öğretim görevlisini ileride neler beklediğine bakalım. Kanunun 53. Maddesinin yapılacak değişiklikle “İçeriği itibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek” biçiminde olan m bendi, “terör ve nefret amaçlı bildiri” ibaresi “veya” şeklinde “veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek” ibaresi "veya bunları teşhir etmek yahut kurumların herhangi bir yerine asmak” şeklinde değiştiriliyor. 

    TERÖR TANIMININ 12 EYLÜL BİLE BU KADAR GENİŞLETMEDİ

    Kanun 53. maddesindeki kamu görevinden çıkarmayı düzenleyen 6. maddede "Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek" ibaresi "Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, bu örgütlerle eylem birliği içerisinde olmak veya yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak” olarak değiştiriliyor. Yasanın 12 Eylül’deki halinde bile bu kadar çok geniş bir tanımlama yapılmazken, muğlaklık arttırıldı ve ‘‘artık her öğretim üyesi bir gün terör suçlaması ile suçlanacaktır’’ argümanının doğmasına yol açıyor. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde bile Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemlerde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak ve yardım etmek gibi eylemlerde mahkeme kararının kesinleşmesini öngörüyor.

    BİLİM İNSANLARINA “GİZLİ” DENEREK AÇIKLAMA YASAĞI

    Kamu görevinden çıkarma hükümlerine "Görevi gereği öğrendiği ve gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklamak" şeklinde bir ibare de ekleniyor. Bu yeni eklenen madde akıllara Dr. Bülent Şık’ın Kocaeli, Ergene Çayı havzasında yer alan Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Antalya’da yapılan, Sağlık Bakanlığı’nca sonuçları kamuoyuna açıklanmayan araştırmayı halka duyurması ve sonunda 12 yıl ile yargılanmasına neden olan davayı getiriyor. 

    GENEL AHLAK KAVRAMI NASIL KULLANILACAK?

    Bir başka eklenen madde ise “Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak." Bu yeni eklenen madde ile daha önce ahlak kelimesinin geçtiği sadece aşağıdaki iki madde varken şimdi genel ahlak ve edep gibi genellikle kadınlar ve eşcinsel üzerinde sallanan bir parmak olan ahlak kelimesi artık üniversitede de yönetmeliklerle yerini buldu. 

    YASAKLI YAYIN DÜZENLEMESİ

    "Yasaklanmış her türlü yayım basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya teşhir etmek” şeklinde eklenen yeni madde ise akıllara "Yayınları üniversite içinde basmak mı yoksa üniversite dışında basmak mı? Üniversite içinde mi yoksa dışarıda dağıtımına katılmak mı?" sorularını getiriyor. Mersin’deki Nükleer Santralinin zararlarına ilişkin bilimsel bilgiler içeren ama yasaklanan bir yayın var bunu da elinize aldınız. Kurtarır yanınız yok, hemen teşhir suçundan bir soruşturma açılabilir.  

    TOPLANTI YAPANIN VAY HALİNE!

    Tasarı “Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri kullanmak veya kullandırmak" şeklindeki madde ile toplantı özgürlüğünü de es geçmiyor. Öğretim elemanlarının veya öğrencilerin herhangi bir sebeple yaptığı toplantı izinsiz olduğu gerekçesiyle disiplin cezası konu edilebilecek. Öğretim elemanı olarak atacağınız her türlü adım için önceden izin almak zorunda kalacaksınız.

    ‘TERÖR SUÇU’ ÖLÇÜTLERİNE KİM KARAR VERECEK?

    Tasarıyı değerlendiren Avukat Cemalettin Gürler, “Burada önümüze çıkan sorun terör suçlamasının hangi ölçütlere göre ve kimin tarafından yapılacağıdır. Yani sorun; durumun teröre konu edileceğine nasıl karar verileceği, hangi nesnel ölçütlerin dikkate alınacağı, terör kapsamında olduğu düşünülse dahi mahkeme kararı aranmaksızın mı işlem yapılacağı hususunun açık olmamasında toplanmaktadır. TMK ve TCK'da düzenlen propaganda suçunun ceza yargılamasına ve hiçbir ölçüte tabi olmaksızın yükseköğretim kurumunun eline bırakılmasının açıkça görev gaspı olacağını vurgulayan Gürler, burada partili Cumhurbaşkanı tarafından atanan Rektörün yapacağı terör tanımını kendini atayan ile aynı olacağını söyledi. 

    Bu nedenle eklenen maddeye en azından mahkumiyet almış olmak şeklinde bir sınır çizilebileceğini belirten Gürler, "Bu sayede yargı makamları görevini yapmış, yükseköğretim kurumlarının disiplin aşamasına geldiğinde ise en azından ceza yargılaması süzgecinden geçmiş olacaktır. Aksi takdirde kanun metnine eklenen bu hüküm ile yargılama makamının yetkileri çiğnenmiş ve yükseköğretim kurumlarının yetkileri genişletilerek denetlemeye tabi olmayacak şekilde yargılama yetkisi verilmiş olacaktır" dedi. 

    *Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümü Dr. Öğrencisi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Korona günlerinde kadınlardan 6 telep
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Empati de sınıfsal

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadele hükümete rağmen başarıya ulaşabilecek!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    5 milyon mülteci açlıkla karşı karşıya

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Brezilya'da darbe?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    “Kitlesel beceriksizlik silahları”

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’i değiştiren emek mücadelesi: 1964 All-Star boykotu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Britanya'da İşçi Partisinde Keir Starmer liderliğiyle sil baştan
    Britanya'da İşçi Partisinde Keir Starmer liderliğiyle sil baştan

    Starmer’ın liderliğe yükselişi İşçi Partisi açısından daha sağda bir dengenin oluştuğunu gösteriyor. Erişilmek istenen, Corbyn’in asgari beklentileri bile değil hükümetin belirsiz yararcı siyasetidir.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 1198 ölüm, 56 bin 956 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 1198 ölüm, 56 bin 956 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gün içinde yaşanan öne çıkan gelişmeler.

    Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: İnfaz değil af düzenlemesi
    Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: İnfaz değil af düzenlemesi

    İnfaz düzenlemesinin eşitlik ilkesine aykırı olmasına tepki gösteren Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, tasarının af düzenlemesi olduğunu ifade etti.

    Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok
    Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok

    Okullarda görev yapan hizmetli personel, sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman olmadan çalıştırılıyor. SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, "Bu insanlara derhal koruyucu ekipman verilmeli" dedi.

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu: İçişleri Bakanlığının korona karnesi hak ihlalleri ile dolu
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu: İçişleri Bakanlığının korona karnesi hak ihlalleri ile dolu

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mart 2020’ye ilişkin hak ihlalleri raporunu hazırladı. Rapora göre İçişleri Bakanlığı uygulamaları çok sayıda hak ihlaline neden oldu.

    Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi | İskender Bayhan değerlendiriyor
    Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi | İskender Bayhan değerlendiriyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa sürecini ve yaşanan son gelişmeleri Gazeteci İskender Bayhan Gündem Özel'de değerlendirdi.

    EMEP’ten kadın raporu: Tüm zorlu koşullara rağmen dayanışmayı büyütelim
    EMEP’ten kadın raporu: Tüm zorlu koşullara rağmen dayanışmayı büyütelim

    Emek Partisi, kadınların koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini ortaya koymak ve taleplerine dikkat çekmek üzere rapor hazırladı.

    İnsan hakları savunucuları: Mahkumlar acilen tahliye edilmeli
    İnsan hakları savunucuları: Mahkumlar acilen tahliye edilmeli

    Cezaevlerindeki Kovid-19 vakalarına dair TİHV Başkanı Fincancı, “Gerçek bilgiler paylaşılmalı”, İHD Genel Başkanı Türkdoğan da “Tutuklular kanun değişikliği beklenmeden serbest bırakılabilir" dedi.

    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Diyarbakır'da hayat damda
    Diyarbakır'da hayat damda
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Ne olur evde kal
    Ne olur evde kal

    Evde kalan bir kadın, çalışan kadınlar hakkında yazdı: Hayat maalesef şarkıcının, fiyatı epey yüksek konforlu bir yatağın üzerinde para karşılığında evde kal mesajı vermesi gibi romantik değil!

    İzin haklarımız o koltuklarda oturan insanların iki dudakları arasında olmamalı
    İzin haklarımız o koltuklarda oturan insanların iki dudakları arasında olmamalı

    Ekonomik sıkıntının yaşandığı evdeki hesabın virüsle karşılaştığı şu günlerde ücretsiz izin omuzlarımızdaki yükün artmasına neden olmaktadır.

    Denizli'de verilmeyen koruyucu ekipman verilmiş gibi gösterilmek istendi
    Denizli'de verilmeyen koruyucu ekipman verilmiş gibi gösterilmek istendi

    SES Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, Denizli Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına tüm koruyucu ekipman dağıtılmış gibi form imzalatılmaya çalışıldığını belirtti.

    İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi
    İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

    İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 266 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin
    Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin

    Kayıtsız ve sigortasız çalışma koşullarında çalışan 20 yaşındaki Suriyeli saya işçisi Halil soruyor: "Normal zamanda geçimimizi sağlayamıyoruz, bu salgın döneminde çalışmadan nasıl geçinelim?”

    Bir garip karantina
    Bir garip karantina

    Önümüzdeki hafta, sokağa çıkan insanlar nedeniyle hasta sayısında bir artış olursa, bunun tek sorumlusu başta içişleri bakanı olmak üzere hükümettir.