CHP'li Sezgin Tanrıkulu: İçişleri Bakanlığının korona karnesi hak ihlalleri ile dolu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, koronavirüs salgını nedeniyle birçok tedbirin alındığı Mart 2020’ye ilişkin hak ihlalleri raporu hazırladı. Rapora göre salgının Türkiye’de de resmi olarak açıklandığı mart ayında yaşam hakkı ihlal edilenlerin toplam sayısı 165 oldu.

Tanrıkulu’nun raporunda belediyelere yardımlar konusunda uygulanan kısıtlamalar, tabip odası temsilcileri hakkında açılan soruşturmalar da yer aldı. Rapora göre salgın sürecinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınanların sayısı en az 433 olurken, cezaevlerinde psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalan kişi sayısı en az 245 olarak kayıtlara geçti.

GERGERLİOĞLU VE TOSUN’A SORUŞTURMA

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında olduğu CHP’li belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarının İçişleri Bakanlığı kararıyla durdurulduğu belirtilen rapora göre geride kalan mart ayında gazeteye demeç veren Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Özgür Deniz Değer ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine Mardin Tabip Odası Başkanı Osman Sağlam hakkında soruşturma açıldı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, 25 Mart günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Sincan 2 No’lu L Tipi Cezaevinde bir mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurduğu hatırlatılan raporda, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddiayı yalanladı ve Gergerlioğlu hakkında ‘Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu” denildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle açtığı soruşturma ve HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri tarafından salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yapılacak yardım girişiminin 30 Mart günü Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanması da raporda yer aldı.

YAŞAM HAKKI İHLALİ SAYISI 165

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerinden hareketle hazırlanan rapora göre, mart ayında en az 29 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 9 kadın ise kuşkulu bir biçimde ölü bulundu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre ise mart ayında 14’ü Kovid-19 nedeniyle olmak üzere 113 işçi yaşamını yitirdi. Cezaevlerinde 1, silahlı çatışmalarda da 22 olmak üzere mart ayında toplam yaşam hakkı ihlal sayısı 165 oldu.

‘CEZAEVLERİNDE EN AZ 245 KİŞİ ŞİDDETE MARUZ KALDI’

Mart ayında en az 90 kişinin gözaltında ya da gözaltı merkezleri dışında güvenlik güçlerinin işkencesine maruz kaldığı belirtilen raporda, “Ay içinde eylem ve gösterilerde de en az 70 kişi polisin ya da jandarmanın fiziksel şiddetine maruz kaldı” denildi.

Cezaevlerinde ya da götürüldükleri hastane ve adliyelerde fiziksel şiddete maruz kalan çok sayıda tutuklu ve hükümlüye ilişkin haberlerin basında ve insan hakları örgütlerinin çalışmalarında yer aldığı belirtilen rapora göre en az 245 kişi fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldı, sağlık hakkı engellendi.

Adalet Bakanlığı 13 Mart tarihinde aldığı kararla salgın sürecinde açık ve kapalı cezaevlerinde iki hafta görüş yapılmayacağını açıkladı ve bu süre daha sonra 2 hafta uzatıldı. Salgına karşı tutuklu ve hükümlüleri korumak için gereken önlemlerin alınmadığı belirtilen raporda cezaevlerindeki tedbirlere dair şunlar kaydedildi:

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde olası Kovid-19 salgınına rağmen temizlik ve dezenfektan malzemesi verilmediği, mahkumların bu ürünleri cezaevi kantininden parayla almalarına da izin verilmediği öğrenildi.

Aksaray T Tipi Cezaevinde tutulan siyasi mahkumlara gardiyanlar tarafından “Kurallara uymak zorundasınız aksi halde adli suçlulardan virüs olan birini aranıza getiririz” denildiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN 433 GÖZALTI

Mart ayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle çoğu Kovid-19 salgını nedeniyle olmak üzere en az 433 kişi gözaltına alındı. En az 1 kişi tutuklandı, CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar’ın da aralarında bulunduğu en az 3 kişi hapis ya da para cezasına mahkum edildi. İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan sayısının 25 Mart itibarıyla 410 olduğunu açıklamıştı.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Mart ayında 7 muhtar, 8 belediye başkanı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı, 1 belediye başkanının mazbatası iptal edildi. Adana Ceyhan CHP’li Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın mazbatası 26 Mart günü YSK tarafından “Kesinleşmiş hapis cezası olduğu” gerekçesiyle iptal edildi.

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