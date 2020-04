Meslek lisesi öğrencisi: Meslek liselilerin staj şartları ve ücretleri iyileştirilsin

Meslek Liseli Bir Öğrenci

Gebze

Merhaba ben Çocuk Gelişimi Bölümü 12. sınıf öğrencisiyim. Bu sene staj görüyorduk. Öyle tahmin edilir ki gördüğümüz stajların tecrübe kazanmak için, okuduğumuz bölümün pratiğini öğrenmek için yapılması gerekir. Ama birçok bölümde okuyan arkadaşlarımıza stajda kendi işi olmayanlarda yaptırıldığı için öğrenemiyor. Zaten aldığımız para asgari ücretin oldukça altında olduğu için hiçbir şeyi karşılamıyor.

Kovid-19 nedeniyle okullar tatil oldu malum. Bu iyi bir önlem oldu. Benim esas başka sorularım var. Öncelikle okullar açılsa dahi staja kesinlikle gidilmeyecekmiş. Biz bu stajları tecrübe kazanmak amacıyla yapıyoruz, demiştim. Şimdi yarım kalınca nasıl olacak? Gitmediğimiz için ücretlerimiz de iptal oluyor. Zaten aldığımız ücret yeterli bile değildi. Ama en azından kendi masraflarımı az da olsa karşılıyordum. Aileme bu anlamda destek oluyordum. Şimdi o para da yok. Devlet cebinden para çıkarmamak için mi stajı iptal ediyor? Lüks plazaların, şirketlerin borçları siliniyor, vergisi affediliyor. Ama bizim üç beş liramız mı sıkıntı oluyor, bu para mı ekonomiyi kötü etkileyecek? Peki okul açılırsa biz 3 gün boyunca ne yapacağız? Nerden not alacağız? Bu bilgi haberlerde bile söylenmiyor. Hocalar aracılığıyla bizlere bilgi veriliyor. Çıkıp bir açıklama yapan, bizim içimizi rahatlatacak, mağduriyetimizi gideren bir şey söyleyen yok. Neden peki? Her kritik durumda öne atılan, ucuz iş gücü olarak kullanılan biz meslek liselilere bu konuda bir açıklama yapılmıyor? Peki neden maske yapımı için meslek liselileri çalıştırılıyor? Onların sağlıklarının önemi yok mu? Onlar ücretsiz iş gücü mü? Bizim vücudumuz her şeye dayanıklı mı? Meslek liselilerin sağlığını riske atan uygulamalar geri çekilsin. Bizim ücretlerimiz koşulsuz ödensin. Staj şartlarımız ve ücretlerimiz iyileştirilsin.

Son olarak "Evde kal" çağrıları yapılıyor peki neye göre kime göre? Annem ve babam işçi. Babamın kronik rahatsızlığı olduğu halde çalışmak zorunda. Onlar için de çok endişeleniyorum. Madem evde kalınması gerekiyor ücretli izin verilsin herkes evde kalsın.

